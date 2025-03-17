Інтерфакс-Україна

Економіка

17:27 17.03.2025

Держава має розробити механізми реалізації соціального орендного житла – думка

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Держава має розробити механізми реалізації соціального орендного житла – думка

Питання доступного соціального орендного житла є критичним, держава має напрацювати механізми реалізації таких проєктів із залученням приватних девелоперів, вважає комерційна директорка будівельної компанії "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська.

"Ініціатива соціального орендного житла є надзвичайно важливою. На сьогодні лише чверть внутрішньо переміщених осіб можуть дозволити собі придбання житла. Багато людей через вікові або фінансові обмеження не мають доступу до іпотечного кредитування. Тому питання доступного соціального житла під оренду є критичним", – наводить слова Лаєвської пресслужба "Інтергал-Буд".

За її словами, Україна може адаптувати європейські моделі реалізації соціального житла, з врахуванням особливостей вітчизняного ринку і законодавства. Ресурси для будівництва соціального житла мають бути доступними для девелоперів, тому важливо передбачити процедури викупу житла муніципалітетами, надання субсидій девелоперам, державне кредитування чи компенсацію відсоткових ставок, зазначила експертка.

Крім того, актуальним залишається питання спрощення дозвільних процедур та зміни функціонального призначення земельних ділянок.

Важливим аспектом також є регулювання орендних ставок для соціального житла, вважає Лаєвська.

"Необхідно розробити прозору методику розрахунку соціальної орендної плати, яка буде нижчою за ринкову, але водночас економічно виправданою", – підкреслила вона.

Будівельна компанія "Інтергал-Буд" працює на ринку житлової нерухомості з 2003 року. У портфелі компанії 184 проєкти. У 2024 році було побудовано та введено в експлуатацію майже 358,5 тис. кв. м нерухомості, що відповідає 3,8 тис. квартирам у 20 будинках.

Згідно з даними Opendatabot, дохід за 2024 рік зменшився у порівнянні з попереднім роком на 12,5% і становив 839,1 млн грн, чистий збиток збільшився у 2,6 рази і сягнув 61,3 млн грн.

Теги: #проєкти #інтергал_буд #житло

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