Експорт вершкового масла в березні зросте на третину через низьку купівельну спроможність українців - аналітики

Обсяг виробництва масла в Україні зріс, але споживання його в країні суттєво зменшилось, оскільки роздрібні ціни на масло й досі залишаються дуже високими, а мережі ще масово не запустили акційні механізми, повідомило галузеве інформаційно-аналітичне агентство "Інфагро".

"Оскільки в Європу можна продавати тільки масло 82%, продавці "Селянського" масла поки не мають можливості підтримати ціну за рахунок експорту. Зовнішні продажі такого масла обмежені відносно невеликими поставками в Молдову і Казахстан. Знаючи ситуацію на внутрішньому ринку України, імпортери з цих країн не спішать дорого платити за український товар, адже через те, що попит на внутрішньому ринку залишається слабким, деяким українським виробникам доводиться йти на суттєві цінові поступки", - розповіли аналітики.

За їх інформацією, в лютому 2025 року проти січня зовнішні продажі масла зросли на третину.

"У березні експорт масла може зрости до рекордних місячних показників з 2022 року", - прогнозують у галузевому агентстві.