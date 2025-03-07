Економіка

12:36 07.03.2025

АРМА передасть понад 1,8 млрд грн на відновлення України

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АРМА передасть понад 1,8 млрд грн на відновлення України

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дасть Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), можливість передати більш як 1,8 млрд грн на відновлення, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На порядку денному сьогодні маємо також рішення, яке дасть змогу Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передати більш як 1,8 млрд грн на відновлення України", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

Прем'єр наголосив, що конфісковані кошти підсанкційних осіб працюватимуть на відбудову держави.

Теги: #арма #кошти #відбудова

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