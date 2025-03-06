NovaPay випустить 10-ту серію облігацій на 100 млн грн

Міжнародний фінансовий сервіс "НоваПей" (ТМ NovaPay) планує здійснити публічне розміщення 10 серії – J – облігацій, емітентом яких виступає дочірнє ТОВ "НоваПей Кредит", загальним номінальним обсягом 100 млн грн, що доведе обсяг облігацій компанії в обігу до 990 млн грн.

Як повідомив емітент у системі розкриття Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), відповідне рішення загальні збори учасників ТОВ прийняли 5 березня.

Номінал облігації складає 1 тис. грн, інформація про інші умови серії "J" поки відсутня.

"Кошти, залучені в результаті емісії облігацій шляхом публічної пропозиції, планується використати за такими напрямами: проведення кредитних операцій для юридичних осіб - 20% від фактично залучених коштів; проведення кредитних операцій для фізичних осіб - 80% від фактично залучених коштів", – вже традиційно зазначається в оголошенні.

Як повідомлялося, у 2023 році NovaPay здійснив три публічні випуски відсоткових облігацій серій A, B та C по 100 млн грн кожен, а протягом минулого року випустив ще шість серій облігацій – D, E, F, G, H та I. У тому числі у жовтні-грудні 2024 року були розміщені три серії облігацій – G, H та I – на загальну суму 290 млн грн, що збільшило загальний обсяг цінних паперів компанії в обігу до 890 млн грн. Цінні папери серій G і H обсягом по 100 млн грн доступні для купівлі в мобільному застосунку NovaPay, тоді як облігації серії I обсягом 90 млн грн пропонуються для продажу інституційним клієнтам.

Компанія у четвер повідомила, що близько 4,3 тис. українців придбали облігації NovaPay на загальну суму близько 1,2 млрд грн, тоді як на початок року вона звітувала про понад 3 тис. клієнтів та 740 млн грн, а у середині жовтня 2024 року – про 2,6 тис. клієнтам та 600 млн грн.

Згідно з проспектами, облігації трьох останніх серій випущено на три роки. Номінальна процентна ставка за ними становить 17% річних, тоді як за трьома попередніми вона була на рівні 18%. Виплата відсоткового доходу за облігаціями серій G і H запланована на кінець терміну обігу, тоді як за облігаціями серії I - щокварталу, а відсоткову ставку наразі визначено на перший рік обігу.

NovaPay, яка просуває більшість своїх облігацій як альтернативу банківським депозитам через схему РЕПО на термін від одного до 12 місяців, декларує ставки за ними до 18% річних.

Згідно з даними агентства "Стандарт Рейтинг", вартість кредитного портфеля "НоваПей Кредит" за дев'ять місяців 2024 року зросла на 53,4% - до 639,11 млн грн, кількість кредитних договорів - удвічі, до 90,41 тис., частка кредитів із простроченням понад 90 днів - з 0,86% до 3,57%, ефективна ставка за кредитним портфелем - з 44,69% до 58,55%.

Виручка компанії від реалізації за січень-вересень 2024 року збільшилася в 2,9 раза - до 170 млн грн, чистий прибуток - на 84,9%, до 55,3 млн грн, а власний капітал - на 20,9%, до 319,1 млн грн.

NovaPay - заснований у 2001 році міжнародний фінансовий сервіс. Входить до групи Nova і забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". За даними на сайті, у компанії працюють близько 13 тис. співробітників у понад 3,5 тис. відділеннях "Нової пошти" по всій Україні.

Згідно з даними Національного банку України, компанія займає близько 35% загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів.