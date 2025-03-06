Економіка

11:55 06.03.2025

Ощад розробляє з корпоративними клієнтами понад 20 енергопроєктів в цілому на 450 МВт – топ-менеджер

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Ощад розробляє з корпоративними клієнтами понад 20 енергопроєктів в цілому на 450 МВт – топ-менеджер

Ощадбанк у сегменті клієнтів великого корпоративного бізнесу має у розробці більше 20 проєктів загальною потужністю понад 450 МВт, повідомив заступник голови правління банку, відповідальний за корпоративний бізнес, Юрій Каціон.

"Наш pipeline сьогодні складається з більше ніж 20 проєктів загальною потужністю понад 450 МВт, який включає в себе диверсифіковані напрямки. Це вітрові парки, сонячні станції. І також децентралізована газова генерація, яка сьогодні є номер один з точки зору забезпечення енергетичної безпеки", – сказав Каціон у подкасті "Велике інтерв’ю" на платформі Energy Club.

За його словами, частка Ощадбанку в фінансуванні побудови об’єктів генерації, як свідчать дані Нацбанку за червень 2024-лютий 2025років, вже досягла 26%, а обсяг угод за такими проєктами за початок 2025 року майже досяг рівня всього 2024 року, коли банк надав більше $45 млн в еквіваленті на генеруючі об’єкти.

Він додав, що це переважно були газопоршневі установки, але також вітрова й сонячна генерація.

Досягнення такої частки на ринку в фінансуванні енергопроєктів Каціон пояснив, зокрема, тим, що банк був одним із перших, хто почав працювати над подібними проєктами, а його колектив "набув унікального досвіду в розумінні роботи ринку, специфіки ринку, деталей всіх взаємовідносин між всіма учасниками".

"І вже пізніше більшість банків долучилася до ініціативи, яка була запропонована Національним банком України і реалізована у вигляді меморандуму про підтримку розбудови децентралізованої генерації. Підписання цього меморандуму засвідчило готовність банків свідомо йти на збільшення ризик-апетиту до такого роду проєктів", – зазначив Каціон.

У текстовому форматі інтерв’ю розміщене на сайті Енергореформи. 

 

Теги: #ощадбанк #каціон

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