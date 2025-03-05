Економіка

14:11 05.03.2025

Brent подешевшала до $70,22 за барель

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Brent подешевшала до $70,22 за барель

Котирування нафти прискорили зниження на побоюваннях з приводу надлишку пропозиції і невизначеності в зовнішньоторговельній політиці США.

До 13:31 за Києвом травневі ф'ючерси на Brent дешевшали на лондонській біржі ICE Futures на $0,82 (1,15%) до $70,22 за барель. Квітневі ф'ючерси на WTI до цього часу дешевшали на біржі NYMEX на $1,1 (1,61%), до $67,16 за барель.

Brent завершила попередню сесію на мінімумі з листопада, WTI - на найнижчій позначці з грудня. У вівторок котирування Brent падали до внутрішньоденного мінімуму з вересня минулого року.

Країни ОПЕК+ підтвердили плани про поступове згортання добровільних обмежень видобутку нафти, які діяли раніше, і початок поступового його збільшення з квітня. Нарощування видобутку триватиме до вересня 2026 року.

«Перспектива зростання пропозиції ОПЕК+ у поєднанні з зростаючою невизначеністю щодо мит негативно позначилася на настроях на нафтовому ринку», - пише аналітик ING Воррен Паттерсон.

Він зазначає, що підвищена невизначеність змушує інвесторів утримуватися від ризиків, про що свідчить скорочення спекулятивних позицій по WTI і Brent за останні тижні.

Міністр торгівлі США Говард Латнік заявив Fox Business, що президент Дональд Трамп може найближчим часом оголосити про досягнення угоди щодо митних тарифів із Мексикою та Канадою. «Я думаю, він щось із ними вирішить», - сказав він.

Напередодні США запровадили мита в 25% на імпорт товарів із Мексики та Канади, а також підвищили до 20% мита на імпортовані в Штати китайські товари. Китай запровадив заходи у відповідь.

Міністерство фінансів США повідомило, що американська енергетична компанія Chevron Corp. має завершити діяльність у Венесуелі до 3 квітня.

Chevron отримала ліцензію на роботу у Венесуелі в листопаді 2022 року. Компанія експортує з цієї країни близько 240 тисяч барелів нафти на добу, що відповідає приблизно чверті всього її нафтового виробництва. Раніше Трамп анонсував, що дозвіл Chevron на операції у Венесуелі буде відкликано.

«Американським нафтопереробним заводам доведеться шукати альтернативні джерела важких сортів нафти якраз тоді, коли їхні інші постачальники - Канада і Мексика - опиняться під митами», - пише Паттерсон про наслідки відкликання ліцензії Chevron.

Американський інститут нафти повідомив, що резерви нафти в США за минулий тиждень знизилися на 1,46 млн барелів. Аналітики, опитані Trading Economics, очікували скромнішого зниження, на 300 тисяч барелів.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Офіційний звіт Міністерства енергетики буде опубліковано пізніше в середу. Опитані S&P Global Commodity Insights аналітики в середньому прогнозують збільшення запасів нафти на 1,3 млн барелів, зниження резервів бензину на 700 тисяч барелів, дистилятів - на 800 тисяч барелів.

Теги: #нафта

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