Shell може продати активи у сфері хімічної промисловості в Європі та США - WSJ

Нафтогазова компанія Shell Plc розглядає можливість продажу активів у сфері хімічної промисловості в Європі та США, пише газета The Wall Street Journal із посиланням на поінформовані джерела.

За словами джерел, Shell спільно з інвестбанками, включно з Morgan Stanley, проводить стратегічний аналіз операцій у цій сфері. Фінальних рішень компанія поки що не ухвалила.

Серед оцінюваних активів - підприємство Shell у Дір Парку (штат Техас), що випускає широке коло хімікатів, включно з легкими та важкими олефінами, які можна використовувати для виробництва фармацевтичних препаратів, мийних засобів, клеїв і для покриття проводів.

Компанії також належать підприємства з випуску хімічної продукції в штатах Пенсильванія і Луїзіана. У Європі у Shell є хімічні заводи у Великій Британії, Німеччині та Нідерландах.

Серед потенційних покупців активів Shell у сфері хімічної промисловості можуть бути як фонди прямих інвестицій, так і близькосхідні покупці, зазначає WSJ.