Економіка

10:36 04.03.2025

Очікування бізнесу в лютому зросли, але не досягли рівня минулого року – НБУ

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Очікування бізнесу в лютому зросли, але не досягли рівня минулого року – НБУ

Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який розраховується Національним банком України (НБУ) за шкалою від 0 до 100, у лютому 2025 року зріс на 5,9 пункта – до 46,9, але це нижче рівня лютого 2024 року (47,5), повідомляє регулятор на своєму сайті.

"Пожвавлення внутрішнього попиту, нарощення виробництва та збільшення пропозиції товарів сприяли поліпшенню очікувань бізнесу в усіх секторах. Водночас стримуючими факторами залишалися подальші обстріли критичної інфраструктури, збільшення витрат бізнесу на оплату праці, опалення та електроенергію в зимовий період, дефіцит робочої сили та інфляційні процеси", – зазначає НБУ.

Серед позитивних факторів регулятор також назвав стабільний споживчий попит і надходження міжнародної фінансової допомоги.

Згідно із опитуванням, промисловість демонструє найкращі очікування серед усіх галузей: секторальний індекс у лютому зріс на 8,2 пункта – до 50,2 (у лютому 2024 року – 48,3).

"Очікується збільшення обсягу виготовленої продукції, нових замовлень, у тому числі експортних, а також запасів сировини та матеріалів", – коментує регулятор результати опитування.

Оцінки будівельного сектору покращилися, але залишаються нестабільними через сезонність робіт, холодну погоду та дефіцит кадрів. Секторальний індекс у лютому піднявся на 7,5 пункта – до 44,7 (у лютому 2024 року – 43,7).

"Будівельники очікують збільшення обсягів будівництва, нових замовлень, закупівлі сировини та послуг підрядників. Водночас зберігаються негативні оцінки щодо доступності підрядників та вартості їхніх послуг", – зазначає НБУ.

Від вказав, що торгівля демонструє стабільне відновлення, та її показник зріс на 1,6 пункта – до 49,2, але це менше показника лютого-2024 – 50,1 пункта.

"Респонденти підвищили оцінки щодо товарообороту та залишків товарів, а також очікують збільшення закупівлі товарів для продажу. Водночас вони залишаються налаштованими на зниження торговельної маржі", – додає регулятор.

Згідно із опитуванням, підприємства сфери послуг демонструють найобережніші оцінки через дефіцит кадрів та зростання витрат на оплату праці та енергоносії: секторальний індекс зріс на 1,1 пункта – до 42,2 пункта (у лютому 2024 року – 45,3).

"Респонденти менш стримано оцінили обсяг наданих послуг, обсяг нових замовлень та обсяг послуг у процесі виконання. Очікується помірніше здорожчання тарифів на власні послуги", – йдеться у звіті НБУ.

Керівники підприємств сфери послуг стали єдиними, хто посилив негативні очікування щодо зайнятості.

Уточнюється, що щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 21 лютого цього року. У ньому взяли участь 521 підприємство. Серед опитаних 42,8% - компанії промисловості, 27,4% - сфери послуг, 24,8% - торгівлі, 5,0% - будівництва; 29,% респондентів - великі підприємства, 26,3% - середні, 44,7% - малі.

При цьому 32,8% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 9,2% - лише експортні операції, 17,7% - тільки імпортні, 40,3% не здійснюють зовнішніх економічних операцій.

 

Теги: #бізнес #очікування #нбу

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