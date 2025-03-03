Україна після приєднання до ЄС постачатиме на європейський ринок не більше 20% виробленої агропродукції – голова ВАР

Україна після приєднання до Європейського Союзу постачатиме на європейський ринок максимум 20% агропродукції, яку виробляє український агросектор, решта йтиме на традиційні для країни ринки, заявив у відеоінтерв`ю "Інтерфакс-Україна" голова Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР) Андрій Дикун.

Він нагадав, що до початку повномасштабного вторгнення Україна експортувала агропродукцію до ЄС. "Нам квоти зняли (з початку війни – ІФ-У), але ми ще продавали на весь світ. Максимум, що ми будемо продавати в ЄС, це 20% від того, що ми виробляємо", - запевнив очільник ВАР.

Дикун переконаний, що українські аграрії прагнуть отримати доступ до європейського ринку не для отримання дотацій зі спільного євробюджету. "Ми, як українські фермери, не йдемо в ЄС за їхніми дотаціями. Ми не так хочемо їх грошей, як боїмося їх правил", - наголосив він і додав, що прагнення України приєднатися до Європейського Союзу є політичним рішенням народу і пов`язане з обранням демократії.

Голова ВАР визнав, що українські фермери хвилюються через жорсткі вимоги до агротехнологій, які практикуються в ЄС. Проте і самі європейські фермери виступають проти надмірно складних вимог Зеленого курсу. "Звісно, нам не хочеться їхніх правил у сільському господарстві. Але новий Європарламент їх змінюватиме. Упевнений, що вони мінятимуть і Спільну сільськогосподарську політику (САР) Європейського Союзу з урахуванням України", - зауважив Дикун.

Керівник бізнес-асоціації запевнив, що українські аграрії поважають європейські правила, але потребуватимуть перехідного періоду для їх опанування та втілення в практику.

Відповідаючи на запитання, що український агросектор може запозичити в європейських колег, Дикун відзначив доцільність вивчення досвіду створення продуктів із доданою вартістю, пошуку та відкриття нових ринків збуту.

"Є речі, які мені трішки не подобаються… Ми не розуміємо, коли ми доєднаємося (до ЄС – ІФ-У). Оптимісти кажуть, що до 10 років, песимісти - не менше 10 років. Після заяви Трампа я вам скажу: рік-два і ми будемо в ЄС. В Європи іншого виходу немає", - резюмував голова ВАР.