Економіка

20:23 28.02.2025

Україна та МВФ досягли домовленості щодо сьомого перегляду програми EFF

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Україна та МВФ досягли домовленості щодо сьомого перегляду програми EFF

Співробітники Міжнародного валютного фонду (МВФ) та українська влада досягли угоди на рівні персоналу (SLA) щодо сьомого перегляду 4-річної програми розширеного фінансування (EFF) на суму $15,5 млрд, що за умови схвалення радою директорів МВФ відкриває шлях до отримання восьмого траншу близько $0,4 млрд (SDR0,3 млрд), в результаті чого загальний обсяг виплат в рамках програми досягне $10,1 млрд.

"Ефективність програми залишається високою. Всі кількісні критерії ефективності (КЕ) станом на кінець грудня були досягнуті, а також досягнуто порозуміння щодо низки політик та реформ, спрямованих на підтримку макроекономічної стабільності", – зазначає МВФ в прес-релізі на своєму сайті за результатами роботи місії, яка працювала в Києві та Варшаві з 20 лютого.

Згідно із ним, порядок денний структурних реформ продовжує прогресувати: сім структурних маяків досягнуто, ще один виконано із запізненням, а також зафіксовано тверді зобов'язання щодо просування інших ключових реформ.

Раніше передбачалося, що Україна за результатами сьомого перегляду отримає $917,5 млн.

"Із урахуванням поточних потреб платіжного балансу, українська сторона звернулася до місії з проханням змінити структуру виплат за програмою EFF, перенісши фінансування на майбутні перегляди", - прокоментував причину зменшення обсягу траншу за підсумками 7-го перегляду голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.

Він запевнив, що загальний розмір програми залишається незмінним – $15,5 млрд.

"Бюджет на 2025 рік передбачає дефіцит (без урахування грантів) на рівні 19,6% ВВП і залишається основою фіскальної політики цього року. Він включає додаткові доходи, отримані від підвищення акцизів на тютюнові вироби, і прийняття цієї зміни податкової політики є необхідною умовою для завершення перегляду", - наголошує Фонд.

Фінансування значного бюджетного дефіциту потребуватиме значної та своєчасної зовнішньої підтримки, зокрема з боку ініціативи ERA країн G7, для забезпечення макростабільності, сказано в релізі.

Зазначається, що готовність до реалізації високих бюджетних ризиків вимагає підготовки за допомогою компенсаційних заходів, зокрема, шляхом застосування широких, довготривалих та ефективних заходів у сфері акумуляції доходів, а також прискореної імплементації Стратегії національних доходів України (СНД).

МВФ наголошує, що відновлення середньострокової фіскальної стійкості вимагає рішучого впровадження реформ, спрямованих на мобілізацію внутрішніх доходів, боротьбу з ухиленням від оподаткування та поліпшення інвестиційного клімату.

"Реформування податкової політики також має супроводжуватись покращенням податкового адміністрування та продовженням реформування Державної митної служби (ДМС) та Державної податкової служби (ДПС) ", - акцентується в релізі.

В ньому також сказано, що відновлення боргової стійкості країни залежатиме від фіскального коригування на основі доходів до бюджету та продовження реалізації стратегії реструктуризації боргу. У контексті останнього МВФ наголосив на важливості завершення процесу переоформлення боргових зобов'язань на ВВП-варанти.

Можливістю представити як контекст, так і стратегічні цілі середньострокової фіскальної стратегії України стане Бюджетна декларація на 2026-2028 роки, яка має бути подана до парламенту в червні, вважають експерти Фонду.

МВФ констатує, що підвищення Нацбанком облікової ставки на 1 в.п. до 14,5% є доречним кроком, зважаючи на ризики пришвидшення інфляції. Водночас зазначив, що подальше підвищення облікової ставки буде доцільним у випадку, якщо інфляція надалі прискорюватиметься, або погіршаться інфляційні очікування.

"Обмінний курс повинен дедалі більше виконувати роль амортизатора шоків. Підтримання адекватних резервів є пріоритетом, особливо з огляду на ризики, що загрожують перспективам", - підкреслює Фонд.

МВФ назвав знаковим кроком задля посилення довіри в Україні до антикорупційних та судових інституцій ухвалення закону, який передбачає замість створення Вищого адміністративного суду створення двох спеціалізованих адмінсудів.

Ефективне управління державними інвестиціями має вирішальне значення для післявоєнного відновлення на тлі обмеженого фіскального простору та складних демографічних реалій, і задля цього уряду України треба впровадити комплексну систему, яка відповідає найкращим міжнародним практикам, наголошує МВФ.

Фонд вказує, що фінансовий сектор залишається стабільним, проте постійна пильність є виправданою з огляду на підвищені ризики. МВФ наголосив на важливості розвитку інфраструктури фінансових ринків з метою залучення іноземного капіталу задля подальшої реконструкції та відновлення країни.

"Всебічні консультації та співпраця з учасниками фінансових ринків мають важливе значення для підготовки пріоритетного порядку денного реформ, яку НБУ розпочав у співпраці з іншими зацікавленими сторонами", - повідомив Фонд.

Теги: #мвф #фінанси

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