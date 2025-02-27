Економіка

18:58 27.02.2025

Введення житла в Україні у 2024р. зросло на 21,1% – Держстат

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Введення житла в Україні у 2024р. зросло на 21,1% – Держстат

Введення в експлуатацію житла в Україні за підсумками 2024 року зросло на 21,1% порівняно з 2023 роком – до 9 млн 758,8 тис. кв. м, повідомила Державна служба статистики.

Згідно з пресрелізом, 51% загального обсягу житла введено в одноквартирних будинках, 49% – у будинках із двома і більше квартирами, 0,02% – у будинках для колективного проживання.

За підсумками 2024 року найбільше житла введено в Київській області – 1 млн 946 тис. кв. м (19,9% від загального обсягу), що на 17,9% більше порівняно з 2023 роком. Далі йде Львівська область – 1 млн 62,4 тис. кв. м (10,9%), результат якої перевищив показник попереднього року на 31,9%; Івано-Франківська – 651,5 тис. кв. м (6,7%), "плюс" 22,1% до 2023 року; Одеська – 581,2 тис. кв. м (6%), "плюс" 58,6% відповідно.

У Києві минулого року було введено в експлуатацію 1 млн 412,1 тис. кв. м житла (14,5%), що на 36,1% перевищує результат 2023 року.

За даними Держстату, найбільше зростання обсягів введення житла у 2024 році зафіксовано в Донецькій області, де показник зріс у 5,5 разів до попереднього року, – до 26,9 тис. кв. м (0,3% від загального обсягу).

Зростання обсягу введення житла до попереднього року зафіксовано також у Херсонській (+178%, до 6,1 тис. кв. м), Кіровоградській (+107,4, до 72 тис. кв. м), Запорізькій (+61,5%, до 42 тис. кв. м), Рівненській (+45,7%, до 391,4 тис. кв. м), Житомирській (+44,7%, до 179,3 тис. кв. м), Чернігівській (+38,1%, до 109,7 тис. кв. м), Волинській (+35,5%, до 443,5 тис. кв. м), Чернівецькій (+34,9%, до 330,4 тис. кв. м), Закарпатській (+27,8%, до 483,9 тис. кв. м), Хмельницькій (+25,1%, до 349,7 тис. кв. м) і Дніпропетровській (+16,3%, до 304,2 тис. кв. м), Полтавській (+15,8%, до 170,7 тис. кв. м) і Тернопільській (+0,2%, до 229,7 тис. кв. м) областях. Решта областей показали скорочення обсягів введеного житла.

Загалом за минулий рік в експлуатацію введено 118,4 тис. квартир, з них 30,1% – в одноквартирних будинках, 69,9% – у багатоквартирних.

За кількістю введених за 2024 рік квартир лідирує Київ з 22 тис. квартир та Київська область – 21,1 тис.. Далі йде Львівська область – 12,6 тис. квартир, Вінницька – 8 тис., Одеська – 7,9 тис., Івано-Франківська – 7,7 тис., Волинська – 5 тис. квартир.

Дані наведено з урахуванням житла, введеного згідно з тимчасовим порядком прийняття в експлуатацію будинків, зведених без дозволу на виконання будівельних робіт, а також без урахування тимчасово окупованих РФ територій і частини території, де ведуться(велися) бойові дії, нагадує Держстат.

Як повідомлялося, за підсумками 2023 року введення в експлуатацію житла в Україні зросло на 3,8% порівняно з 2022 роком – до 7 млн 380,7 тис. кв. м. При цьому у 2022 році показник скоротився на 37,8% порівняно з 2021 роком.

Теги: #держстат #житло

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