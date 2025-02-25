Експорт української пшениці пожвавився, ціни на внутрішньому ринку не відстають від світових - аналітики

Український експорт пшениці у лютому та січні демонстрував тенденцію до зниження і становив менше 1 млн тонн щомісяця, ситуація почала змінюватися після запровадження РФ квоти на експорт пшениці, що змусило імпортерів переорієнтуватися на українську продукцію, повідомив аналітичний кооператив "Пуск", створений в рамках Всеукраїнської аграрної ради.

"Багато імпортерів, які традиційно закуповували російську пшеницю, почали розглядати українську продукцію як альтернативу. Серед них - Єгипет, Алжир, Туніс, Марокко, Румунія та Болгарія. Це вже призвело до зростання темпів експорту української пшениці. За попередніми даними, на березень вже законтрактовано 750 тис. тонн, а деякі трейдери прогнозують, що обсяги можуть досягти мільйона тонн", – зазначили аналітики.

Експерти звернули увагу, що попри зростання попиту на українську пшеницю ситуація із запасами на внутрішньому ринку залишається напруженою. Станом на 1 березня обсяг запасів оцінюється у 7,4 млн тонн, що значно менше порівняно з минулим сезоном, коли вони перевищували 10 млн тонн. Це створює ризики обмеженої пропозиції на ринку та може призвести до цінових коливань.

"Конкуренція між експортерами може суттєво вплинути на цінову політику, особливо враховуючи зменшення запасів. Деякі трейдери вже обирають стратегію поступового зниження темпів продажів, очікуючи на більш вигідні умови", – підкреслили аналітики.

За їхньою інформацією, одночасно внутрішній ринок продовольчої пшениці в Україні демонструє активізацію попиту з боку переробників. Підприємства Київської та Вінницької областей готові платити 10,8-11 тис. грн/т за пшеницю другого класу, що майже відповідає експортним цінам.

"Переробники активно конкурують за другий клас пшениці, що робить продаж на внутрішньому ринку більш вигідним, ніж експорт. Якщо фермери бачать вигідні умови на внутрішньому ринку, є сенс скористатися цим і продати продукцію локально", – рекомендують експерти.

Наразі ринок продовжує зростати інерційно, проте аналітики застерігають, що ця тенденція може змінитися вже найближчими тижнями. Історично друга половина лютого, березень та квітень характеризуються зниженням цін на пшеницю.

"Ми спостерігаємо деяке просідання біржового ринку, і це може негативно позначитися на українському експорті. Крім того, фактори нового врожаю теж почнуть відігравати свою роль, особливо в другій половині квітня і травні, коли з'являться перші дані щодо посівів та прогнозів урожайності у Європі, РФ, Україні та США", – зазначає "Пуск".

Аналітики також відмітили, що в Дніпропетровській, Харківській, Житомирській та Вінницькій областях спостерігаються проблеми з вологою, що може вплинути на якість та обсяги врожаю.

Найближчі тижні будуть вирішальними для формування подальшої динаміки цін на пшеницю в Україні, прогнозують вони.