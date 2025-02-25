Загальні втрати агросектору від вторгнення РФ оцінюються в $80 млрд – міністр агрополітики

Для відновлення України через повномасштабне російське втогнення в цілому необхідно $524 млрд, повідомлено у звіті Світового банку, презентованого в Києві у вівторок.

Як зазначають у Міністерстві аграрної політики та продовольства, експерти вважають пріоритетними питаннями відновлення житла, енергетики та критичної інфраструктури. Окремий напрямок – аграрний. За розрахунками СБ, прямі збитки в агросекторі через війну становлять $11,2 млрд, окремо збитки зрошення та водних ресурсів - $700 млн.

Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль підкреслив, що наразі загальні втрати агросектору оцінюються майже в $80 млрд. У цій цифрі враховано не лише прямі, а й непрямі збитки: порушення логістики, рекультивація, розмінування або втрата земель, здорожчання добрив і палива тощо.

"Переконаний, відновлення аграрної галузі має відбуватися вже сьогодні. Мінагрополітики спільно з міжнародними партнерами працює над різними програмами підтримки аграріїв. Важливий пріоритет – допомога фермерам на прифронтових територіях", - наголосив міністр.