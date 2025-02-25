Економіка

12:57 25.02.2025

Близько 800 виробників працюють над інноваціями в галузі оборони

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Близько 800 виробників працюють над інноваціями в галузі оборони

Українська оборонна індустрія матиме спільну назву "Зброя", близько 800 виробників і понад 1 тис. команд працюють над інноваційними рішеннями в галузі оборони, повідомляє Офіс президента за результатами ознайомлення президента України Володимира Зеленського та лідерів іноземних держав з новітніми зразками українських БпЛА.

"Відтепер усе, що створює Україна, матиме спільну назву ЗБРОЯ (ZBROYA). Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення. Ця екосистема поєднує Сили оборони України, міністерства, інші державні органи, державних і приватних виробників, інкубатори та акселератори, інститути та університети, волонтерів і різні фонди. Загалом є близько 800 виробників, понад 1 тис. команд, які працюють над інноваційними рішеннями в галузі оборонних технологій", - йдеться у пресрелізі.

Під час презентаціі також продемонстрували засоби українського виробництва, які масово використовують на фронті, зокрема БпЛА-розвідники, FPV-дрони на оптоволокні, наземні роботизовані платформи, дрони-перехоплювачі, засоби РЕБ та РЕР, системи зв’язку, річкові дрони, ракети-дрони.

Зеленський подякував усім партнерам, які підтримали оборонну галузь України.

"Сьогодні ви побачили деякі важливі речі, у які ви інвестували. Ви побачили, що в нас уже є і що дійсно працює та захищає. І також ексклюзив – ракета-дрон "Паляниця", яка вже діє на полі бою. Це далекобійна зброя, яка дуже не подобається росіянам", – зазначив президент.

Теги: #опк #виробництво #бпла

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