Економіка

19:18 24.02.2025

Підземну школу у Дніпровському районі Києва планують добудувати у 2025р

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Підземну школу у Дніпровському районі Києва планують добудувати у 2025р

Протирадіаційне підземне укриття, розраховане на 1,3 тис. учнів на території навчально-виховного комплексу №183 "Фортуна" у Дніпровському районі столиці планують добудувати у 2025 році.

Згідно з результатами тендера у системі Prozorro, виконавцем робіт обрано ТОВ "Констракшн Сіті К" із пропозицією 297,8 млн грн. Згідно з умовами, будівельні роботи мають бути виконані до 28 грудня 2025 року.

Як повідомила директорка навчального закладу Тетяна Мінько виданню "Суспільне", укриття буде розраховане на 1,3 тис. учнів. В об’єкті будуть облаштовані класні кімнати, їдальня, медпункт, вбиральні, зони для дозвілля. З її словами, це буде найбільша в Києві підземна школа.

За даними Opendatabot, власником заснованого у 2023 році ТОВ "Констракшн Сіті К" вказаний Віталій Овчарук. За результатами 2023 року дохід підприємства склав 9,6 млн грн, чистий прибуток – 72 тис. грн.

Як повідомлялося, укриття архітектурно-інженерного колегіуму "А+" на території ЖК "Файна Таун" девелопера KAN Development вміщує 700 учнів, а запланована місткість укриття у новій школі, що будується у ЖК "Республіка" складає 1080 учнів.

 

Теги: #школа #будівництво

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