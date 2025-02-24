Epicentr Ceramic Corporation у 2024р подвоїв експорт

Epicentr Ceramic Corporation збільшив експорт удвічі в 2024 році й анонсує відновлення планів глобальної експансії, повідомив директор Epicentr Ceramic Corporation Володимир Сиров на виставці Cevisama 2025 (Валенсія, Іспанія).

Epicentr Ceramic Corporation, що є частиною групи компаній “Епіцентр”, стала єдиним українським виробником керамічної плитки, який представив власний стенд на найбільшій міжнародній виставці галузі Cevisama 2025 (Валенсія, Іспанія).

Це знакове повернення після шестирічної перерви, востаннє компанія брала участь у виставці у 2019 році, після запуску першої черги фабрики. Тоді компанія мала масштабні плани щодо розвитку виробництва та експансії на міжнародні ринки, протягом перших двох років вдалось наростити частку експорту до понад 50%. Однак війна суттєво вплинула на реалізацію цих планів: підприємство пережило складне відновлення після бойових дій, втрату логістичних ланцюгів та сировинної бази на Сході України.

За словами Сирова, завдяки зусиллям компанії вже в 2024 компанії Epicentr Ceramic Corporation вдалось досягти рекордних показників, а саме вийти на друге місце серед виробників керамічної плитки в Україні (в 2023 році – третє місце), збільшивши обсяги реалізації плитки у 1,5 раза, зокрема експорту - більш ніж удвічі. Компанія ставить мету відновлення масштабних планів завоювання експортних ринків.

“Cevisama 2025 стала першим кроком у реалізації цих планів. Уже в перші дні виставки стенд Epicentr Ceramic Corporation викликав великий інтерес серед представників різних країн, зокрема Великої Британії, Латинської Америки, Марокко та інших країн. Багато відвідувачів були здивовані, що така високотехнологічна продукція виробляється в Україні під час війни”, - зазначив Сиров.

На Cevisama 2025 Epicentr Ceramic Corporation представила стенд площею 90 кв. м, на якому демонструється 160 SKU, з яких понад третина – новинки 2025 року. Зокрема йдеться про технології Super Mat (оптично матова поверхня, яка не відбиває світла, має приємну текстуру та високі антиковзальні властивості, що робить її ідеальним рішенням для комерційних просторів) та Soft Mat (інноваційна поверхня, що поєднує в собі переваги сатинової текстури з високою зносостійкістю, дозволяючи використовувати її в просторих приміщеннях).

На виставці Epicentr Ceramic Corporation презентувала власну великоформатну плитку (1,2 м × 1,2 м), що виробляється в Україні ексклюзивно завдяки технології Continua. Навіть серед провідних європейських брендів ця технологія є рідкістю.

Наразі компанія експортує продукцію до 16 країн. Пріоритетними напрямками для подальшого розширення є Німеччина, Франція, Велика Британія, Бельгія, Туреччина, США, ОАЕ, Саудівська Аравія, Катар та інші високорозвинуті ринки.

Як повідомлялося, 2019 року "Епіцентр К" інвестував 3 млрд грн у будівництво найбільшого заводу з виробництва керамічної плитки площею 70 тис. кв. м у Калинівці (Київська обл.). Об'єкт розташований на ділянці 20 га біля митного терміналу "Калинівка" і складського комплексу групи "Епіцентр".Виробництво Epicentr Ceramic Corporation оснащене передовими технологіями світового лідера SACMI та має потужність 12 млн кв. м плитки на рік. В планах - збільшення до 18 млн кв.м. у 2027 р.

Участь компанії у Cevisama 2025 є важливим кроком для відновлення експорту та популяризації української керамічної продукції на міжнародному ринку. Компанія продовжує впроваджувати інновації та розширювати географію своєї присутності у світі.

Група компаній "Епіцентр" – омніканальна екосистема, що об’єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об’єднувала понад 80 ТЦ у всіх регіонах країни. Війна зруйнувала сім ТЦ у Маріуполі, Нікополі, Бучі, Чернігові, Харкові та Херсоні (два). Ще три об’єкти (у Мелітополі, Краматорську та Харкові) не працюють унаслідок окупації українських територій, обстрілів або близькості до зон бойових дій.

Станом на кінець 2024 року мережа ритейлера об’єднувала 71 діючий ТЦ в Україні

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).