Економіка

17:13 21.02.2025

Ситуація з газом непроста, але некритична й контрольована – глава "Нафтогазу"

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Ситуація з газом непроста, але некритична й контрольована – глава "Нафтогазу"

Ситуація з природнім газом в Україні через обстріли РФ непроста, але не критична і перебуває під повним контролем, повідомив глава групи "Нафтогаз" Роман Чумак під час зустрічі з керівництвом місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні на чолі з Гевіном Греєм.

"Ми повністю контролюємо ситуацію. Так, вона непроста, але не критична. "Нафтогаз" здійснює імпорт газу в обсягах, необхідних для збалансування системи та задоволення потреб всіх груп споживачів", – заявив Чумак, слова якого наводяться в повідомленні на сайті групи.

За його даними, від початку повномасштабного вторгнення об’єкти групи "Нафтогаз" зазнали 15 ракетно-дронових атак, внаслідок яких її виробничі потужності значно пошкоджено. Проте, як запевнив Чумак, група робить все можливе, щоб продовжувати працювати та забезпечувати споживачів газом.

Він подякував представникам МВФ за відкритий діалог та підтримку, а також висловив сподівання на посилення співпраці з метою забезпечення енергетичної стійкості України.

У повідомленні вказується, що в зустрічі також взяли участь заступник керівника місії МВФ Тревор Лессард, постійна представниця МВФ в Україні Прісцилла Тофано, заступник виконавчого директора МВФ від України Владислав Рашкован, старший економіст місії Гайко Гессе.

Як повідомлялося, в бліц-інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" на початку лютого глава Міненерго Герман Галущенко зазначав, що Україна потребуватиме імпорту щонайменше 1 млрд куб м газу до кінця року. За його словами, крім власних коштів, у НАК "Нафтогаз України" є відкриті кредитні лінії, зокрема лінія ЄБРР на EUR200 млн. Він також вказав, що можуть бути грантові кошти та постачання газу грантом.

В коментарі "Енергореформі" 20 лютого глава енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус зазначив, що "газу потрібно буде імпортувати стільки, скільки буде втрачено внаслідок обстрілів видобутку". Він підтвердив, що необхідність імпорту газу постала насамперед через обстріли, які не можна було прорахувати. Герус припустив, що у групи "Нафтогаз" зараз є кошти для імпорту, але, можливо, їх доведеться залучати ззовні для закупівлі газу навесні з розрахунку на наступний ОЗП. Він також висловився за розосередження в газовій інфраструктурі "всього, що може бути розосереджено".

Теги: #мвф #роман_чумак #нафтогаз

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