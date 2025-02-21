Економіка

15:00 21.02.2025

Нова на ринку агротехніки українська компанія K-FACTOR за 2025 - початок 2026 рр. планує вдвічі збільшити потужності

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Нова на ринку агротехніки українська компанія K-FACTOR за 2025 - початок 2026 рр. планує вдвічі збільшити потужності
Фото: https://k-factortrailers.com/ua

Компанія “K-FACTOR”, яка нещодавно вийшла на ринок сільгосптехніки України з виробництвом бункерів-накопичувачів, планує до кінця року збільшити потужності вдвічі – до 200 од. на рік, повідомили в компанії.

“Компанія розпочала виробництво з лінійок бункерів-накопичувачів Booster та Powerbank, які розраховані на різні потреби господарств. На старті виробничі потужності дозволяють випускати 100 од. техніки на рік. До кінця 2025 року (або початку 2026р) планується збільшити потужності вдвічі. Все залежатиме від попиту і продажів, адже наразі випущено тільки перші зразки”, - повідомили в компанії агентству “Інтерфакс-Україна”.

Виробництво знаходиться в Кременчуці на базі заводів компанії “Д-Лайт” и  включає цехи з автоматизованими системами управління процесами.

“Кожен фермер стикався з проблемою втрат зерна під час транспортування та перевантаження. Ми поставили за мету створити бункери-накопичувачі, які перевозитимуть зерно максимально ефективно та економічно. Наприклад, система розвантаження бункера Powerbank дозволяє за 3 хв повністю спорожнити місткість об’ємом 31 кубометрів, що на 30% швидше, ніж у середньому по ринку” – цитує компанія співзасновника K-FACTOR Дмитра Ляшенко.

За його словами, це дає змогу суттєво скоротити час на транспортування зерна та зменшити простої комбайнів.

В компанії уточнили, що для виробництва використовуються матеріали та комплектуючі від провідних світових виробників, але на сьогодні рівень локалізації вже достатній для участі техніки компанії у програмі часткової компенсації вартості аграріям.

“Плануємо у березні-квітні вже бути в цій програмі”, - сподіваються у K-FACTOR.

Серед конкурентних переваг бункерів-накопичувачів у компанії називають зручну та швидку роботу без пошкодження і втрат зерна завдяки продуманій конструкції, мінімізацію витрат пального, оскільки бункери працюють із тракторами меншої потужності (від 180 к.с.).

Також відмічається стійкість та прохідність машин завдяки шинам низького тиску, телескопічній вісі (3–3,5 м) та оптимізованій конструкції, а також безпека і комфорт за рахунок вбудованої ЖК-камери з нічним баченням та додаткового освітлення.

За словами співзасновниці K-FACTOR “Олександри Луніної, компанія має амбітні плани не лише на український ринок.

“Ми робимо ставку на довгострокові партнерства з великими агрохолдингами та дрібними господарствами. Наша маркетингова стратегія передбачає вихід не тільки на український, а й на міжнародний ринок”, - зазначає вона.

За інформацією компанії, вона створена в березні 2024 року, а співзасновниками зареєстрованого в Полтаві ТОВ “КЕЙ-ФАКТОР” стали засновник компанії з виробництва спецтехніки DLight Дмитро Ляшенко (40% статутного капіталу), засновник HF Agro та бренду Lozova Machinery Роман Гіршфельд (36%) та експертка з маркетингу, реклами та PR Олександра Луніна (24%).

 

 

Теги: #сільгосптехніка #k_factor

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