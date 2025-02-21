Виробник бункерів-накопичувачів "K-FACTOR" планує за 3 роки зайняти до 25% українського ринку

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Українська компанія “K-FACTOR”, яка нещодавно вийшла на ринок сільгосптехніки України з виробництвом бункерів-накопичувачів, планує протягом трьох років зайняти до 25% ринку в Україні, повідомили у компанії.

“Протягом трьох років компанія планує зайняти до 25% українського ринку бункерів-накопичувачів, що означає активний перерозподіл частки на користь “K-FACTOR” за рахунок інноваційних рішень, кращої ціни та доступнішого сервісу”, - повідомили агентству “Інтерфакс-Україна” у компанії.

Як зазначили у “K-FACTOR”, ринок бункерів-накопичувачів в Україні є доволі конкурентним, але має великий потенціал для розвитку через постійне зростання аграрного сектора та потребу у більш ефективних логістичних рішеннях.

На сьогодні на цьому ринку в Україні представлені як вітчизняні виробники, зокрема, “Завод “Кобзаренка”, Egritech, “Вінмашпостач”, так і міжнародні виробники, наприклад, J&M, Kinze.

“Україна – одна з провідних аграрних країн світу, але за рівнем механізації та ефективності логістики ми ще маємо значний потенціал для зростання. Наша техніка дозволяє знизити операційні витрати господарств за рахунок оптимізованої логістики”, - процитували у компанії її співзасновника Романа Гіршфельда.

За його словами, оскільки в Україні триває війна, є відкладений попит, бо аграрний сектор працює в умовах складної економічної ситуації та безпекових викликів.

“Закінчення бойових дій призведе до відновлення аграрної галузі. Збільшиться попит на нову техніку через необхідність оновлення парку після років обмежених інвестицій. Посилиться роль України як світового експортера зерна, що потребуватиме ефективних логістичних рішень. Тому ми вже зараз закладаємо основу для динамічного зростання після завершення війни”, - зазначив він.

Відповідаючи на питання щодо експортної стратегії компанії, її співзасновниця Олександра Луніна повідомила агентству, що протягом 2025 року “K-FACTOR” планує міцно закріпитися в Україні й почати займатися експортом.

“Перший етап експорту включатиме країни, які географічно та аграрно близькі до України - Молдова, Румунія, Польща, Болгарія. Поступово будемо розширювати присутність у країнах ЄС, це перспективний напрямок, де українська техніка може скласти конкуренцію глобальним виробникам. Також важливий і запланований крок – це вихід на ринок Канади”, - розповіла вона.

Як повідомлялось, компанія створена у березні 2024 року, а співзасновниками зареєстрованого в Полтаві ТОВ “КЕЙ-ФАКТОР” стали засновник компанії з виробництва спецтехніки DLight Дмитро Ляшенко (40% статутного капіталу), засновник HF Agro та бренду Lozova Machinery Роман Гіршфельд (36%) та експертка з маркетингу, реклами та PR Олександра Луніна (24%).

Виробничі потужності компанії знаходяться e Кременчуці і наразі дозволяють випускати до 100 од. продукції щорічно.