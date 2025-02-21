Події

15:52 21.02.2025

Виробник бункерів-накопичувачів "K-FACTOR" планує за 3 роки зайняти до 25% українського ринку

2 хв читати
Виробник бункерів-накопичувачів "K-FACTOR" планує за 3 роки зайняти до 25% українського ринку
Фото: https://k-factortrailers.com/ua

Українська компанія “K-FACTOR”, яка нещодавно вийшла на ринок сільгосптехніки України з виробництвом бункерів-накопичувачів, планує протягом трьох років зайняти до 25% ринку в Україні, повідомили у компанії.

“Протягом трьох років компанія планує зайняти до 25% українського ринку бункерів-накопичувачів, що означає активний перерозподіл частки на користь “K-FACTOR” за рахунок інноваційних рішень, кращої ціни та доступнішого сервісу”, - повідомили агентству “Інтерфакс-Україна” у компанії.

Як зазначили у “K-FACTOR”, ринок бункерів-накопичувачів в Україні є доволі конкурентним, але має великий потенціал для розвитку через постійне зростання аграрного сектора та потребу у більш ефективних логістичних рішеннях.

На сьогодні на цьому ринку в Україні представлені як вітчизняні виробники, зокрема, “Завод “Кобзаренка”, Egritech, “Вінмашпостач”, так і міжнародні виробники, наприклад, J&M, Kinze.

“Україна – одна з провідних аграрних країн світу, але за рівнем механізації та ефективності логістики ми ще маємо значний потенціал для зростання. Наша техніка дозволяє знизити операційні витрати господарств за рахунок оптимізованої логістики”, - процитували у компанії її співзасновника Романа Гіршфельда.

За його словами, оскільки в Україні триває війна, є відкладений попит, бо аграрний сектор працює в умовах складної економічної ситуації та безпекових викликів.

“Закінчення бойових дій призведе до відновлення аграрної галузі. Збільшиться попит на нову техніку через необхідність оновлення парку після років обмежених інвестицій. Посилиться роль України як світового експортера зерна, що потребуватиме ефективних логістичних рішень. Тому ми вже зараз закладаємо основу для динамічного зростання після завершення війни”, - зазначив він.

Відповідаючи на питання щодо експортної стратегії компанії, її співзасновниця Олександра Луніна повідомила агентству, що протягом 2025 року “K-FACTOR” планує міцно закріпитися в Україні й почати займатися експортом.

“Перший етап експорту включатиме країни, які географічно та аграрно близькі до України - Молдова, Румунія, Польща, Болгарія. Поступово будемо розширювати присутність у країнах ЄС, це перспективний напрямок, де українська техніка може скласти конкуренцію глобальним виробникам. Також важливий і запланований крок – це вихід на ринок Канади”, - розповіла вона.

Як повідомлялось, компанія створена у березні 2024 року, а співзасновниками зареєстрованого в Полтаві ТОВ “КЕЙ-ФАКТОР” стали засновник компанії з виробництва спецтехніки DLight Дмитро Ляшенко (40% статутного капіталу), засновник HF Agro та бренду Lozova Machinery Роман Гіршфельд (36%) та експертка з маркетингу, реклами та PR Олександра Луніна (24%).

Виробничі потужності компанії знаходяться e Кременчуці і наразі дозволяють випускати до 100 од. продукції щорічно.

Теги: #сільгосптехніка #k_factor

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:00 21.02.2025
Нова на ринку агротехніки українська компанія K-FACTOR за 2025 - початок 2026 рр. планує вдвічі збільшити потужності

Нова на ринку агротехніки українська компанія K-FACTOR за 2025 - початок 2026 рр. планує вдвічі збільшити потужності

19:20 21.01.2025
Мінекономіки додало понад 100 нових найменувань до переліку сільгосптехніки вітчизняного виробництва з компенсацію 25% вартості

Мінекономіки додало понад 100 нових найменувань до переліку сільгосптехніки вітчизняного виробництва з компенсацію 25% вартості

09:38 22.12.2023
Уряд пропонує відновити програму компенсації вартості сільгосптехніки

Уряд пропонує відновити програму компенсації вартості сільгосптехніки

07:10 11.11.2021
Кабмін доручив Мінагрополітики створити орган для поновлення реєстрації тракторів в Україні

Кабмін доручив Мінагрополітики створити орган для поновлення реєстрації тракторів в Україні

07:48 30.09.2020
Поліція встановлює обставини підпалу сільгосптехніки на Харківщині

Поліція встановлює обставини підпалу сільгосптехніки на Харківщині

15:03 26.02.2020
Кабмін планує встановити спеціальні правила проїзду сільгосптехніки

Кабмін планує встановити спеціальні правила проїзду сільгосптехніки

11:52 21.01.2020
Мінекономіки в 2020 році планує спрямувати по 1 млрд грн держпідтримки на розвиток тваринництва і компенсацію сільгосптехніки

Мінекономіки в 2020 році планує спрямувати по 1 млрд грн держпідтримки на розвиток тваринництва і компенсацію сільгосптехніки

20:33 20.07.2018
Мінагропрод компенсував аграріям майже 145 млн грн за купівлю сільгосптехніки

Мінагропрод компенсував аграріям майже 145 млн грн за купівлю сільгосптехніки

16:24 18.04.2018
Дрони можуть внести до списку дотаційної сільгосптехніки

Дрони можуть внести до списку дотаційної сільгосптехніки

11:18 17.02.2017
Кабмін має намір передбачити 1 млрд грн на компенсацію вартості сільгосптехніки у 2018 році

Кабмін має намір передбачити 1 млрд грн на компенсацію вартості сільгосптехніки у 2018 році

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Противник найбільш активний на покровському та курському напрямках

Повітряні сили ЗСУ: минулої ночі збито 6 крилатих ракет та 133 ворожих БпЛА

Зустрічі Трампа з Зеленським та Путіним відбудуться "дуже скоро" – Білий дім

Війська РФ за добу втратили 1300 осіб та 140 од. техніки - Генштаб

Макрон: мир в Україні не може бути припиненням вогню без гарантій безпеки

ОСТАННЄ

Через ворожий обстріл Білого Колодязя одна людина загинула, ще одна постраждала

ДБР викрило на хабарництві в.о. міського голови та депутата міської ради на Рівненщини

Противник найбільш активний на покровському та курському напрямках

Мінкультури підтвердило понад 30 театрам, операм, циркам, ансамблям, заповідникам і академіям статус критично важливих

Зеленський обговорив з новопризначеним прем'єром Бельгії використання заморожених російських активів

Мінкультури підтвердило каналам "Ми-Україна", "5 канал", "1+1", "Прямий", "Інтер", ICTV, "Новий канал", СТБ, а також УП і NV статус критично важливих

62-га сесія Міжурядової групи експертів зі зміни клімату розпочалася у Ханчжоу - Міндовкілля

Київ привітав зняття ЄС низки санкцій з Сирії та підтвердив готовність надавати продовольство та зерно

Недбалість директора КП спричинила дві масштабні пожежі на Одещині – Офіс генпрокурора

Ворог обстріляв Краматорськ, загинув цивільний, ще одна особа дістала поранення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА