Економіка

15:34 20.02.2025

Дорогий український сир у січні спровокував суттєвий ріст імпорту - аналітики

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Дорогий український сир у січні спровокував суттєвий ріст імпорту - аналітики

Українським сироварам поки не вдається вийти з кризи, їх продукція дорога, відповідно, продажі слабкі, а експорт європейського сиру зростає, що також явно не на користь вітчизняним виробникам, повідомило галузеве інформаційно-аналітичне агентство "Інфагро".

"Врегулювати цю кризу можливо лише за рахунок зниження цін на сир. Або ж, якщо вже геть погано з реалізацією, використовувати різні акційні інструменти. Якщо цінове питання не вирішити, імпорт і надалі буде видавлювати українських виробників зі свого ж ринку", - застерегли аналітики.

Вони визнали, що через високі ціни на вітчизняному ринку, сир українського виробництва продається не дуже добре, тому виробники намагаються нарощувати експорт. У січні 2025 року вони збільшили зовнішні продажі сирів на 25% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Водночас імпорт також був значно більшим в аналогічному порівнянні. Твердих/напівтвердих сирів у січні було закуплено на чверть більше, ніж у січні 2024.

"Це дуже багато, зважаючи на порівняно невелику ємність українського ринку сиру", - констатували експерти.

На ринку сирних продуктів ситуація теж досить невтішна. Намагання провідних гравців збільшити експортні ціни завершилося значним зменшенням обсягів реалізації. Тож довелося знову знижувати ціни, щоб остаточно не втратити ринки збуту, резюмувало галузеве агентство.

Теги: #ціни #сир

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