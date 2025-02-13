Інтерфакс-Україна
Економіка
18:37 13.02.2025

Девелопер Arricano сплатив понад 205 млн грн податків за 2024р

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Девелопер Arricano сплатив понад 205 млн грн податків за 2024р

Група компаній Arricano в Україні (надалі – Arricano), провідний девелопер чотирьох торговельних комплексів (ТРК "Проспект", ТРЦ "РайON", ТРК "Сонячна Галерея", ТРК City Mall), сплатила 205,9 млн грн  податків у держбюджет усіх рівнів, перерахувала понад 4,2 млн грн на допомогу Силам оборони України та благодійність, повідомила пресслужба групи.

“Попри тиск з боку правоохоронних органів України на групу компаній Arricano та її співробітників у 2024 році, а також наслідки збройної агресії російської федерації ми продовжували ефективно працювати. Для групи компаній було важливо не лише забезпечити стабільну роботу всіх ТРК, а й виконувати соціальні функції та розвиватися там, де це можливо", — зауважила генеральна директорка ТОВ "Аррікано Ріел Естейт" Анна Чуботіна, чиї слова наводяться в пресрелізі

Зазначається, що група також інвестувала 66,7 млн грн у відновлення ТРК "Сонячна Галерея", який постраждав унаслідок ракетного удару по місту в січні 2024 року.

"Для нас було дуже важливо якомога швидше відновити ТРК "Сонячна Галерея" після пошкодження та поновити його повноцінну роботу, оскільки ми розуміли значущу соціальну функцію цього обʼєкту та важливість нашої оперативності для партнерів-орендарів”, - підкреслила Чуботіна.

Arricano підсилила tenant-mix ТРК "Сонячна Галерея" у Кривому Розі та ТРК CITY MALL у Запоріжжі лідером ринку у FMCG — супермаркетом "Сільпо", а також залучила нових вітчизняних і міжнародних операторів, зокрема Sinsay, Diverse, Broxci та ін. Загалом за 2024 рік у ТРУ відкрито 35 нових магазинів та закладів загальною площею майже 23,3 тис. кв. м.

Середня вакантність у ТРК групи Arricano на кінець 2024 року складала менше 5%, у деяких об'єктах, зокрема у ТРК "Проспект" – 0%.

За підсумками року всі ТРК групи прийняли понад 21 млн відвідувачів супроти 23 млн осіб у 2023 році.

Arricano Real Estate Plc спеціалізується на будівництві торговельно-розважальних центрів і є одним із провідних розробників на ринку нерухомості України. Через свої дочірні українські компанії володіє та управляє чотирма ТЦ загальною площею 147,6 тис. кв. м: "РайON" і "Проспект" у Києві, "Сонячна галерея" у Кривому Розі, City Mall у Запоріжжі. Компанії також належать 49,9% у ТРЦ Sky Mall (Київ) і земельні ділянки для подальшого будівництва трьох об'єктів, що перебувають на стадії проектування. Компанія також веде будівництво київського ТРК Lukianivka.

 

Теги: #arricano

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