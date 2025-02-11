Інтерфакс-Україна
Економіка
11:23 11.02.2025

"Укренерго" скасувало графіки аварійних відключень

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"Укренерго" скасувало графіки аварійних відключень

НЕК "Укренерго" скасувало графіки аварійних відключень електроенергії (ГАВ), що були застосовані через нічну та ранкову ракетні атаки на об’єкти енергетики вранці у вівторок.

"Наразі, після стабілізації ситуації в енергосистемі, ГАВ були скасовані. Усі знеструмлені споживачі будуть заживлені найближчим часом", - повідомив системний оператор.

За інформацією компанії, споживання електроенергії в Україні продовжує зростати. Зокрема, 11 лютого, станом на 6:00, його рівень був на 4% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок.

Своєю чергою, 10 лютого добовий максимум споживання, що був зафіксований вранці, був на 1,4% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 7 лютого.

"Причина таких змін – встановлення морозної погоди на всій території України і традиційне зростання споживання на початку робочого тижня", - зазначили в НЕК.

"Укренерго" нагадало, що для збалансування енергосистеми – у вівторок з 7:00 до 11:00 та з 15:00 до 21:00 застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

"Для побутових споживачів заходи обмеження споживання наразі не застосовуються. Однак, є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії протягом доби", - наголосив системний оператор.

За інформацією Міністерства енергетики України у вівторок, минулої доби енергетики відновили живлення для 65 648 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.

Теги: #укренерго #електроенергія

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