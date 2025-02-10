Інтерфакс-Україна
Економіка
19:38 10.02.2025

"Укренерго" у вівторок обмежуватиме в е/е промисловість та бізнес майже півдоби

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"Укренерго" у вівторок обмежуватиме в е/е промисловість та бізнес майже півдоби

НЕК "Укренерго" продовжить застосовувати обмеження електропостачання промисловості та бізнесу у вівторок, але вони будуть зменшені порівняно з понеділком на третину, і триватимуть в цілому 10 годин на добу.

"Завтра, 11 лютого, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 21:00", – йдеться в повідомленні системного оператора в Телеграм.

Як повідомлялося, у понеділок вони застосовуються з 6:00 до 21:00.

Причиною тимчасового запровадження обмежень "Укренерго" називає пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак.

Відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються, зазначила НЕК.

 

Теги: #бізнес #обмеження #укренерго

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