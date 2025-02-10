Інтерфакс-Україна
Економіка
11:14 10.02.2025

"Нафтогаз" у 2024 р. відкрив 228 нових партнерських відділень у 132 населених пунктах

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"Нафтогаз" у 2024 р. відкрив 228 нових партнерських відділень у 132 населених пунктах

ТОВ "Газопостачальна компанія (ГК) "Нафтогаз України" за минулий рік відкрило 228 нових партнерських відділень у 132 населених пунктах України, повідомляють у пресрелізі групи "Нафтогаз" у понеділок.

"Збільшення кількості сервісних точок – це частина нашої стратегії з покращення обслуговування клієнтів. Ми прагнемо, щоб наші споживачі могли швидко і зручно вирішувати всі питання, пов’язані з газопостачанням. Нові партнерства дозволяють нам охопити ще більше міст і селищ", – наголосив процитований у документі директор ГК "Нафтогаз України" Сергій Бєляєв.

У партнерських відділеннях клієнти можуть отримати консультацію, передати показання лічильника, змінити власника особового рахунку, оплатити послуги та вирішити інші питання, пов’язані з газопостачанням.

Як зазначили у компанії, завдяки співпраці з новими національними партнерами клієнти "Нафтогазу" можуть отримувати послуги у більш зручний спосіб. Зокрема, завдяки City24 – доступ до сервісів через термінали самообслуговування, Укргазбанку – можливість обслуговування клієнтів у відділеннях банку, "Дія.Центри" – інтеграцію сервісів "Нафтогазу" у систему державних послуг.

ГК "Нафтогаз України" є частиною групи "Нафтогаз", компанія є найбільшим постачальником природного газу для населення та малого бізнесу в Україні і обслуговує 12,5 млн українських родин та понад 5 тис. підприємств.

Теги: #відділення #нафтогаз

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