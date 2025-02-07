Інтерфакс-Україна
Економіка
14:21 07.02.2025

Триває робота щодо можливості транспортування азербайджанського газу через територію України - МЗС

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Триває робота щодо можливості транспортування азербайджанського газу через територію України - МЗС

Ведеться робота щодо можливості транспортування азербайджанського газу через територію України до Європи, наголосив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, відкинувши ідею транспортування під виглядом азербайджанського "якогось іншого" газу.

"Триває робота над можливістю транспортування азербайджанського газу, як казав президент. Щоб внести ясність у це питання, можу уточнити, що не йдеться про транспортування під виглядом азербайджанського газу якогось іншого газу. Йдеться саме про азербайджанський і роль України в його транспортуванні. Робота ведеться", - сказав речник на брифінгу в Києві у пʼятницю.

В МЗС зазначили, що Україна "бачить різні сигнали" премʼєр-міністра Словаччини з цього приводу.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова транспортувати азербайджанський газ до Європи через свою територію.

За словами глави держави, це питання він вже обговорював із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Швейцарії.

Теги: #азербайджан #транспортування #газ

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