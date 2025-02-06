Обсяги українського експорту зменшились майже вдвічі у січні 2025р - Свириденко

Експорт українських товарів у січні 2025 року в грошовому вимірі досяг $3,1 млрд, проте в фізичному - зменшився з 12 млн тонн у 2024 році до 6,6 млн тонн у 2025-му, повідомила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко в Facebook.

"Логістика залишається критично важливою, і морський транспорт відіграв тут ключову роль, забезпечивши експорт 6,6 млн тонн товарів. Тому подальша нормалізація роботи українських морських портів є вкрай важливою для підтримки та збільшення цих обсягів", - зазначила вона у дописі в четвер.

За словами міністерки, найбільше експортували кукурудзу ($521 млн, або 2,5 млн тонни), олію соняшникову ($426 млн, або 378 тис. тонн), залізні руди та концентрати ($247 млн, або 3,1 млн тонни), пшеницю ($188 млн, або 891 тис. тонни), проводи ізольовані, кабелі ($104 млн, або 6 тис. тонн), а також соєві боби ($90 млн, або 223 тис. тонн).

Свириденко наголосила, що Євросоюз залишається головним торговельним партнером України з січневим обсягом експорту $1,8 млрд.

"Зміцнення економічних зв'язків з ЄС є нашим пріоритетом. Тому ми продовжуємо працювати над максимізацією можливостей для українського бізнесу та інтеграцією його в європейські ланцюги доданої вартості", - додала вона.

Як повідомляться, експорт України до інших країн світу, крім країн ЄС, становив $1,3 млрд, серед яких лідирують Єгипет, Туреччина, Китай та США.

Свириденко також повідомила, що у січні 2025 року експорт зменшився на $117 млн (-3,6%) порівняно з груднем минулого року, втім імпорт зазнав ще більшого скорочення - на $1,04 млрд (-16,9%).

На її думку, це зумовлено кількома факторами, зокрема сезонним зменшенням експорту олійних культур та скороченням постачання металів, особливо залізної руди, через низький попит у Китаї..

Водночас, згідно з словами міністерки, експорт основних товарів із доданою вартістю залишається стабільним, а деякі з них навіть демонструють зростання.

"Тому ми оптимістично налаштовані стосовно відновлення темпів зростання експорту, які спостерігали торік, найближчими місяцями", - підсумувала вона.

Раніше Свириденко заявляла, що Україна 2024 року експортувала на сумму $41 млрд, що більше за показник 2023 року на 13,4%, або на $4,94 млрд.