Інтерфакс-Україна
Економіка
10:26 05.02.2025

Україна отримає GBP10 млн від Великої Британії на відновлення економіки

1 хв читати
Україна отримає GBP10 млн від Великої Британії на відновлення економіки

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії виділить Україні GBP10 млн в рамках програми відновлення української економіки, повідомляється на сайті британського уряду в середу.

"Підтримуючи приватний сектор України та стійкість малого та середнього бізнесу, нова програма відновлення економіки, оголошена прем’єр-міністром у рамках 100-річного партнерства, отримає 10 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб допомогти оновити, перебудувати та реформувати економіку України для майбутнього", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі перебуває з другим офіційним візитом у Києві.

"Ми сповнені рішучості поставити Україну в найсильнішу можливу позицію як у її боротьбі з Росією, так і за її межами, з нашими довгостроковими відносинами, зміцненими 100-річним партнерством… Забезпечення змін удома на тлі дедалі нестабільнішого світу означає, що ми повинні зміцнити стійкість наших партнерів", - відзначив Леммі.

Теги: #україна #економіка #велика_британія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:35 12.05.2025
Тайвань планує виділити EUR2 млн на розмінування в Україні

Тайвань планує виділити EUR2 млн на розмінування в Україні

19:34 12.05.2025
Трамп: Росія погодиться на перемир'я в Україні

Трамп: Росія погодиться на перемир'я в Україні

20:29 11.05.2025
Україна повністю підтримує заклик Трампа до повного та безумовного припинення вогню

Україна повністю підтримує заклик Трампа до повного та безумовного припинення вогню

15:37 11.05.2025
Папа Римський Лев XIV закликав до справедливого і міцного миру в Україні, Київ висловив вдячність

Папа Римський Лев XIV закликав до справедливого і міцного миру в Україні, Київ висловив вдячність

17:59 10.05.2025
Велика Британія надасть Україні 5 додаткових систем ППО Raven – ЗМІ

Велика Британія надасть Україні 5 додаткових систем ППО Raven – ЗМІ

21:13 09.05.2025
Білий дім: США сподіваються, що Росія та Україна погодяться на 30 денне перемир'я

Білий дім: США сподіваються, що Росія та Україна погодяться на 30 денне перемир'я

12:16 09.05.2025
Британія додала до санкційних списків щодо Росії СК "Согласіє", компанії з Гонконгу та Норвегії, понад 100 танкерів

Британія додала до санкційних списків щодо Росії СК "Согласіє", компанії з Гонконгу та Норвегії, понад 100 танкерів

09:29 09.05.2025
Британія оголосить у п'ятницю про введення жорстких санкцій щодо 100 нафтових танкерів, які використовує РФ

Британія оголосить у п'ятницю про введення жорстких санкцій щодо 100 нафтових танкерів, які використовує РФ

18:02 08.05.2025
Трамп повідомив про укладання першої торговельної угоди з Великою Британією

Трамп повідомив про укладання першої торговельної угоди з Великою Британією

14:02 08.05.2025
Мерц: Питання про відправлення військових ФРН в Україну поки не стоїть

Мерц: Питання про відправлення військових ФРН в Україну поки не стоїть

ВАЖЛИВЕ

ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р до 3,3% з 3,5%

Україна отримала 1 млрд євро від ЄС у межах програми ERA

Україна розраховує на внески США в інвестфонд грошима та за рахунок військової допомоги вже цього року

ЄБРР може частково покрити ризики ПриватБанку, Укргазбанку та Райффайзенбанку за кредитами на EUR1,1 млрд

Міжнародні резерви України у квітні зросли на 10,2% – до $46,7 млрд

ОСТАННЄ

На сьогодні зерновими та зернобобовими культурами засіяно 76% посівних площ - Шмигаль

Дефіцит кадрів відчувають 39% агрокомпаній

Щонайменше 13 працівників ЗАЕС окупанти незаконно позбавили волі

ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р до 3,3% з 3,5%

Гринчук: маємо попередні домовленості з донорами про фінансування відновлення водності річки Саксагань задля забезпечення водою людей

Мінсільгосп США очікує зростання експорту пшениці з України у 2025/26МР

"ДТЕК Енерго" планує щорічно викуповувати євробонди на суму до $100 млн та просить змін до умов їх випуску

Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні у I кварталі зросли на 6,7% – Держстат

Збитки від шахрайських операцій з картками у 2024р зросли на 37% за скорочення їх кількості на 1% – НБУ

Ідея санкцій ЄС проти Nord Stream 2 розрахована на те, щоб відлякати будь-яких інвесторів - ЄК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА