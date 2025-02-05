Україна отримає GBP10 млн від Великої Британії на відновлення економіки

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії виділить Україні GBP10 млн в рамках програми відновлення української економіки, повідомляється на сайті британського уряду в середу.

"Підтримуючи приватний сектор України та стійкість малого та середнього бізнесу, нова програма відновлення економіки, оголошена прем’єр-міністром у рамках 100-річного партнерства, отримає 10 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб допомогти оновити, перебудувати та реформувати економіку України для майбутнього", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі перебуває з другим офіційним візитом у Києві.

"Ми сповнені рішучості поставити Україну в найсильнішу можливу позицію як у її боротьбі з Росією, так і за її межами, з нашими довгостроковими відносинами, зміцненими 100-річним партнерством… Забезпечення змін удома на тлі дедалі нестабільнішого світу означає, що ми повинні зміцнити стійкість наших партнерів", - відзначив Леммі.