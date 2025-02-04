Обмежень е/е через мороз не може бути – глава Міненерго

Міністр енергетики України Герман Галущенко спростував можливе введення графіків відключення електроенергії через морозну погоду в Україні, зазначивши, що єдиною причиною таких заходів можуть бути тільки атаки РФ.

"Температура не впливає на графіки відключень. Єдине, що впливає, це наслідки атак", – сказав він журналістам у Києві після зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

При цьому Галущенко наголосив, що навіть попри суттєвий рівень пошкоджень внаслідок ракетно-дронових атак російських агресорів відключення е/е, які спостерігаються останніми днями, мають обмежений характер.

Водночас він зазначив, що у вихідні дні Росія серйозно пошкодила один з об’єктів генерації.

"Хочу сказати, що в неділю ми, на жаль, втратили велику генеруючу потужність, і ще невідомо, скільки часу піде на відновлення. Ще треба час, щоб дефектувати. Але ми бачимо суттєвий рівень пошкодження", – сказав Галущенко.

Як повідомлялося, починаючи з 1 лютого, НЕК "Укренерго" змушена була вводити на той чи інший час графіки аварійних відключень (ГАВ) у низці областей. Зокрема, 4 лютого їх застосували в Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, а також частково в Дніпропетровській та Черкаській областях. Компанія наголошувала, що введення ГАВ спровокували серйозні обстріли енергосистеми.

Наприкінці січня НЕК зі свого боку акцентувала, що прогнозований рівень зниження температури як такий не спричинить суттєвих проблем та не зумовить необхідність застосування заходів обмеження.