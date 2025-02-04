Інтерфакс-Україна
Економіка
13:51 04.02.2025

Українці проводили менше обмінних операцій з доларом у 2024р., натомість зросла цікавість до євро, злотого й фунта - КИТ Group

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Українці проводили менше обмінних операцій з доларом у 2024р., натомість зросла цікавість до євро, злотого й фунта - КИТ Group

Частка обмінних операцій населення з доларом США ($) минулого року скоротилась до 74,1% з 78,7% в 2023, тоді як для євро (EUR), польського злотого (PLN) і британського фунта (£) – зросла, свідчить аналіз аналітиків оператора ринку обміну валют "КИТ Group" на підставі даних зі 100 відділень у 30 найбільших населених пунктах України.

"Попри все долар США залишається домінуючою валютою операцій, але його частка зменшилася, що може свідчити про посилення ролі євро й інших валют на валютному ринку", — прокоментували отримані дані аналітики "КИТ Group" у валютному огляді.

Натомість частка операцій з євро зросла з 20,8% у 2023 році до 25,15% у 2024-му. На думку аналітиків, така динаміка може бути наслідком великої еміграції економічно активних українців до країн єврозони, більш жвавої зовнішньої торгівлі з країнами ЄС, зміни платіжних переваг бізнесу, або диверсифікації заощаджень населення.

Згідно з наведеними даними, у більш ніж півтора рази минулого року збільшилася кількість угод із польським злотим: до 0,56% з 0,36% у 2023-му, що експерти "КИТ" пов'язують з активністю трудових мігрантів, поглибленням ділових зв’язків між країнами та, відповідно, зростанням фінансових потоків між Україною та Польщею.

Частка обмінних операцій з британським фунтом у 2024 році зросла майже вдвічі: до 0,15% з 0,08% у 2023 році. Аналітики вважають, що такий "стрибок" показнику, попри збереження низької загальної частки у розрізі готівкових операцій, може свідчити про розширення економічних зв’язків між Україною та Великою Британією, збільшення транскордонних операцій і сильнішу довіру до британських фінансових інструментів.

"Зменшення частки долара у валютних операціях не означає його втрати статусу ключової резервної валюти в Україні. Висока ліквідність долара, стабільність і його глобальний статус продовжують робити його головним інструментом для збереження капіталу", - наголошують аналітики "КИТ", вони припускають, що поточні зміни можуть бути наслідком спроб бізнесу та населення диверсифікувати валютні активи.

"Особливо це актуально на тлі змін у монетарній політиці США та Європейського центрального банку. Якщо ЄЦБ продовжить політику пом’якшення, курс гривні до євро може бути стабільнішим, ніж до долара", — вказують вони.

У цьому контексті експерти нагадали і про анонсовану Національним банком України (НБУ) можливу зміну прив’язки офіційного курсу гривні до євро, замість долара, в рамках прагнення приєднатись до єврозони у майбутньому.

"Фінансова поведінка та валютні уподобання українців змінюються відповідно до зовнішньоекономічних умов. Якщо тенденція збережеться, євро може продовжити нарощувати свою частку на готівковому ринку, а злотий залишиться важливою валютою для приватних та бізнес-операцій", - резюмували аналітики.

Теги: #валюта #кит_group

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