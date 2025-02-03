"Нафтогаз" закупив на лютий 150 млн куб м газу по 28 тис. грн/тис. куб м

Група "Нафтогаз" терміново закупила на лютий приблизно 150 млн куб. м газу в ЄС за ціною 28 тис. грн/тис. куб м (без ПДВ), повідомив ексглава "Оператора ГТС" Сергій Макогон.

"Нафтогаз, який запевняв, що пройде зиму без імпорту, терміново закупив приблизно 150 млн м3 газу в ЄС на лютий. Це позитивна новина, бо без імпорту значно зростають ризики стабільного проходження зими. А негативна новина в тому, що ціна, за якою купував Нафтогаз у іноземних трейдерів, склала приблизно 28000 грн/тис. м3 без ПДВ", – написав він у своєму Facebook в понеділок.

Макогон зазначив, що ціна купівлі газу майже в 2 рази дорожче, ніж влітку.

Як повідомлялося, ексміністр енергетики Ольга Буславець нещодавно зазначала у Facebook, що Україні для покриття дефіциту природнього газу в 2025 році доведеться імпортувати 2-3 млрд куб. м.

За її даними, на початок лютого у ПСГ України перебуває 8,1 млрд куб. м, що відповідає 27% рівня наповнення ПСГ.

Ексголова ОГТСУ Сергій Макогон 29 січня зазначав, що українські ПСГ поступово підходять до рівня наповненості в 10%, коли проектна можливість відбору газу впаде до 60 млн куб. м на добу, що викличе потребу екстрено імпортувати газ.

З його слів, середнє споживання газу на той час в країні становило 110 млн куб. м на добу. При цьому 52 млн куб. м на добу давав видобуток, тоді як решту 58 млн куб. м можуть надавати ПСГ або імпорт. Водночас, як попередив Макогон, у разі настання морозів споживання може зрости до 140-150 млн куб. м на добу, й сховища вже не зможуть видавати у проектних режимах 90-100 млн куб. м, тому буде потрібен імпорт.

У відповідь на це Група "Нафтогаз" в той же день заявила, що має достатньо запасів газу для стабільного проходження опалювального сезону, а також також імпортує паливо. Подробиць імпорту вона не озвучила.