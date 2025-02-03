Інтерфакс-Україна
Економіка
17:51 03.02.2025

ДТЕК у січні відновив електропостачання майже 537 тис. абонентів у 4 областях

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ДТЕК у січні відновив електропостачання майже 537 тис. абонентів у 4 областях

Фахівцям операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" у січні вдалося повернути світло майже 537 тис. домівок, знеструмлених через обстріли в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях.

"Зокрема, на Донеччині у січні енергетикам вдалося повернути електрику в оселі 354,1 тис. родин. Донеччина так само залишається ареною найважчих бойових дій. Фахівці енергокомпанії щоденно продовжують відновлювати мережі у прифронтовому регіоні", – повідомив енергохолдинг у понеділок.

У Дніпропетровській області, південь якої наближений до зони бойових дій, вдалося повернути світло у знеструмлені домівки 138,7 тис. родин місцевих жителів.

Потерпала від ворожих атак й Одеська область. Тут у січні енергетики відновили електропостачання 31,8 тис. домівок, знеструмлених внаслідок нових ворожих атак. У той же період енергетики ОСР "ДТЕК Мережі" відновили електропостачання в домівках 12,3 тис. родин жителів Київської області.

"Від початку повномасштабної війни ми повернули світло вже 16,9 млн родин на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині, Донеччині та в столиці", – зазначила генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко.

"ДТЕК Мережі"розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР компанії обслуговують 5,5 млн домогосподарств і 158 тис. підприємств.

Теги: #дтек #електроенергія

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