Інтерфакс-Україна
Економіка
16:38 03.02.2025

Накопичений українцями нацкешбек у січні зменшився на 5%

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Накопичений українцями нацкешбек у січні зменшився на 5%

Накопичені громадянами України кошти в рамках програми у рамках програми "Національний кешбек" у січні 2025 року становив 414 млн грн, що на 22 млн грн, або 5% менше, ніж у грудні-2024, повідомляється на сайті Міністерства економіки в понеділок.

"За п’ять місяців від запуску програма "Національний кешбек" набрала обертів - кількість активних користувачів перевищила 5 мільйонів. Загалом за увесь час українці накопичили майже 1,3 млрд грн кешбеку, з них 850 млн грн - за грудень і січень. Зростаючий інтерес громадян до програми свідчить про її вплив на споживацьку поведінку - робити вибір на користь українських товарів", - процитувало міністерство першу віцепрем'єрку - міністерку економіки України Юлію Свириденко.

В Мінекономіки наголосили, що виплата кешбеку за грудень та січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року у зв’язку з особливостями бюджетного процесу.

Кількість виробників, що долучилися до програми, станом на початок лютого-2025 досягла 1,7 тис., а сам кешбек доступний на 360 тис. товарів українського виробництва.

Згідно з інформацією на сайті міністерства, також до програми доєднались 20 банків: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, А-банк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, банк "Кредит Дніпро", Правекс банк (не емітує картки для виплат кешбеку), Креди Агриколь Банк, банк "Кліринговий Дім", Радабанк, Райф, ОТР Bank, Банк "Власний Рахунок" (не емітує картки для виплат кешбеку), Ідея Банк і МТБ Банк.

Як повідомлялося, 11 жовтня Свириденко заявила, що Мінекономіки завершило бета-тестування програми "Національний кешбек" і вирішило запустити його національну рекламну кампанію.

Максимальний обсяг кешбеку - 3 тис. грн/місяць, кошти можна витратити до 20 числа наступного місяця на медичні та комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на потяг, задонатити ЗСУ або купити військові облігації.

Теги: #мінекономіки #нацкешбек

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