Ціни на свинину стабільні й надалі триматимуться на рівні 74-75 грн/кг

Котирування на свинину живою масою незмінні третій тиждень поспіль і становлять 74-75 грн кг, повідомила Асоціація "Свинарі України" за результатами щотижневого моніторингу.

"За підсумками торгів минулого тижня більшість операторів ринку живця продовжила закуповувати свиней забійних кондицій за цінами в межах 74–75 грн/кг. Хоча точково трапляються котирування на 1 грн/кг вищі та нижчі за вказані, як і тижнем раніше, проте зазвичай тяжіють до зазначеного коридору. Середньозважена ціна кілограма закріпилася на рівні 74,2 грн/кг", - відзначають аналітики.

За їх інформацією, м’ясопереробники відчувають посилений тиск на ціни охолоджених свинячих півтуш на тлі активної конкуренції через сезонно слабшу реалізацію. З іншого боку млявість торгівлі компенсується обмеженою пропозицією живця, на що вказують не тільки на сході та в центрі, а й в західних областях. Частина операторів вважає, що це надалі втримуватиме закупівельні ціни на досягнутому рівні, резюмували в АСУ.