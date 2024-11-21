ЗАЕС знову під загрозою блекауту через обстріли, у Відні відбудеться засідання Ради керуючих МАГАТЕ

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) вдруге за тиждень під загрозою блекауту через російські обстріли, повідомляє Міненерго в телеграмі.

"Вдруге за цей тиждень на Запорізькій АЕС реальна загроза блекауту через російський обстріл. Сьогодні у Відні відбудеться засідання Ради керуючих МАГАТЕ, і ми наполягаємо на невідкладному повному виконанні резолюції про повернення окупованої станції під контроль України. Лише так можна гарантувати безпечну експлуатацію Запорізької АЕС", - наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

У Міненерго зазначили, що внаслідок ворожого обстрілу знеструмлена одна з двох ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Наразі станція з'єднана з українською енергосистемою тільки однією лінією електропередач.

Енергетики розпочнуть відновлення повноцінного живлення станції, щойно це дозволить безпекова ситуація, повідомляють енергетики.