Економіка

08:19 21.11.2024

ЗАЕС знову під загрозою блекауту через обстріли, у Відні відбудеться засідання Ради керуючих МАГАТЕ

1 хв читати
ЗАЕС знову під загрозою блекауту через обстріли, у Відні відбудеться засідання Ради керуючих МАГАТЕ

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) вдруге за тиждень під загрозою блекауту через російські обстріли, повідомляє Міненерго в телеграмі.

"Вдруге за цей тиждень на Запорізькій АЕС реальна загроза блекауту через російський обстріл. Сьогодні у Відні відбудеться засідання Ради керуючих МАГАТЕ, і ми наполягаємо на невідкладному повному виконанні резолюції про повернення окупованої станції під контроль України. Лише так можна гарантувати безпечну експлуатацію Запорізької АЕС", - наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

У Міненерго зазначили, що внаслідок ворожого обстрілу знеструмлена одна з двох ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Наразі станція з'єднана з українською енергосистемою тільки однією лінією електропередач.

Енергетики розпочнуть відновлення повноцінного живлення станції, щойно це дозволить безпекова ситуація, повідомляють енергетики.

 

Теги: #блекаут #заес #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:37 21.11.2024
У Херсонській області через російські обстріли двоє загиблих і 10 поранених

У Херсонській області через російські обстріли двоє загиблих і 10 поранених

08:07 21.11.2024
Росіяни пошкодили промислове підприємство в Дніпрі

Росіяни пошкодили промислове підприємство в Дніпрі

07:32 21.11.2024
Росіяни обстріляли 7 громад Сумської області, є поранені

Росіяни обстріляли 7 громад Сумської області, є поранені

07:12 21.11.2024
Росіяни обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області

Росіяни обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області

07:23 20.11.2024
Окупанти завдали 415 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області, постраждалих немає

Окупанти завдали 415 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області, постраждалих немає

14:05 19.11.2024
Троє мешканців Донеччини загинули і семеро дістали поранень через обстріли за добу

Троє мешканців Донеччини загинули і семеро дістали поранень через обстріли за добу

09:19 19.11.2024
На Черкащині від падіння збитих дронів пошкоджені ЛЕП і приватні будинки, постраждалих немає

На Черкащині від падіння збитих дронів пошкоджені ЛЕП і приватні будинки, постраждалих немає

09:00 19.11.2024
Окупанти атакували Зеленівку під Херсоном, поранено рятувальника

Окупанти атакували Зеленівку під Херсоном, поранено рятувальника

08:36 19.11.2024
На Донеччині під обстрілами окупантів загинули три мирні жителі, семеро поранені

На Донеччині під обстрілами окупантів загинули три мирні жителі, семеро поранені

17:52 16.11.2024
Знову знеструмлено одну з двох ЛЕП до ЗАЕС через російські обстріли

Знову знеструмлено одну з двох ЛЕП до ЗАЕС через російські обстріли

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Банки в monobank зібрали 77,86 млрд грн донатів від 10,4 млн осіб за 1000 днів повномасштабної війни

Темп приросту реального ВВП України в жовтні сповільнився до 1,1% - ІЕД

"Укрнафта" купує 51% мережі АЗС Shell в Україні

МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу про 6-й перегляд програми EFF - Фонд

Нова економічна політика передбачає підтримку бізнесу, безпеку його ведення та чесність держави - Зеленський

ОСТАННЄ

Європейська та італійська економіка для посилення потребують того, що може дати Україна

Укрексімбанк підвищив ставку за єврооблігаціями-2029 до 10,45%

Релокований виробник метупаковки "Фавор" на початку 2025 р. відкриє завод у Тернопільській області

Виконавча рада ВПП ООН ухвалила проміжний план для України на 2025-2027 з бюджетом $2,1 млрд

Держбюджет-2025 передбачає 906 млн грн для водозабезпечення територій, що зазнали впливу воєнних дій

Ощадбанк долучився до програми компенсації 15% вартості української техніки

"Укрпошта" оголосила повторну закупівлю 100 вантажівок за кошти ЄБРР

"ДТЕК" представив проект модернізації електромереж для розвитку технологій SmartGrid

В Іспанії мають намір щорічно легалізовувати 300 тис. мігрантів для забезпечення економіки робочою силою

ЄК проведе скринінг українського ветеринарного та фітосанітарного законодавства в лютому - Коваль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА