Економіка

13:07 20.11.2024

"Укрпошта" оголосила повторну закупівлю 100 вантажівок за кошти ЄБРР

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"Укрпошта" оголосила повторну закупівлю 100 вантажівок за кошти ЄБРР

АТ "Укрпошта" в рамках спільного проєкту з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) оголосило повторний тендер на закупівлю 100 вантажівок із супутніми послугами Full service за проєктом розвитку логістики "Укрпошти", реалізацію якого заплановано у 2025-2026 роках.

Згідно з оголошенням на порталі закупівель ЄБРР, пропозиції приймаються до 20 грудня 2024 року.

"Оновлення автопарку сучасними вантажівками надасть змогу скоротити час на доставку. Наявність надійного транспорту допоможе безперешкодно доставляти пошту, посилки та інші вантажі населенню України та партнерам. Це ще один крок у трансформації "Укрпошти" до надання сучасних послуг", - зазначено в повідомленні на порталі "Прозорро".

Проєкт фінансується за рахунок кредитних коштів/гранту, наданих ЄБРР.

У повідомленні наголошується, що в середині грудня-2024 заплановано проведення роз'яснювальної онлайн-зустрічі із зацікавленими постачальниками, де вони зможуть поставити запитання щодо тендерної документації.

Як повідомлялося, початковий тендер за проєктом розвитку логістики "Укрпошти" з реалізацією у 2024-2025 роках було оголошено в грудні 2023 року з терміном приймання пропозицій до 29 січня 2024 року.

"Укрпошта" також до 8 грудня приймає пропозиції в тендері на закупівлю 880 електричних кур'єрських скутерів за рахунок кредитних коштів і гранту ЄБРР, а на початку жовтня оголосила про закупівлю 1745 електричних поштових трициклів.

На 30 червня поточного року компанія мала близько 28,84 тис. точок присутності в Україні та 33,64 тис. працівників.

Виручка компанії за перше півріччя-2024 зросла на 10,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 6 млрд 170,2 млн грн, чистий збиток скоротився на 34,5% - до 428,1 млн грн.

Теги: #єбрр #проєкт #укрпошта

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