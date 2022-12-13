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20:08 13.12.2022

Кличко проінспектував відновлені будинки, які були пошкоджені російськими обстрілами, та показав завершення робіт

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Кличко проінспектував відновлені будинки, які були пошкоджені російськими обстрілами, та показав завершення робіт

Мер Києва Віталій Кличко проінспектував завершення ремонтних робіт в будинках Оболонського та Солом’янського районів, які були понівечені російськими ракетними ударами. Він також виклав у Facebook відеоролик, в якому порівняв, як виглядали будинки після обстрілів і як змінилися після ремонту.

"Сьогодні перевірив, як здійснили й завершують останні роботи з відновлення пошкоджених будинків на Оболоні по вулиці Богатирській та на проспекті Лобановського в Солом’янському районі столиці. В оновлені помешкання на вулиці Богатирській вже повертаються люди. На проспекті Лобановського – місто також вже практично завершило роботи. Мешканці повернуться в свої квартири вже до кінця цього року", - наголосив Віталій Кличко.

В результаті ракетного удару в будинок на вулиці Богатирській було пошкоджено 100 квартир із 144. Повністю були зруйновані дві стінові панелі сходових клітин, ліфтова шахта, частково – сходи та сходові майданчики, перегородки, вибиті вікна.

У 27-поверховий будинок на проспекті Лобановського російська ракета влучила на третій день повномасштабної війни. Були пошкоджені квартири на верхніх поверхах, частина зовнішньої стіни з одного боку була зруйнована. Постраждали 16 квартир.

Як повідомлялося, на початку літа місто розпочало відновлювальні роботи в 16 найбільш пошкоджених обстрілами російських варварів житлових будинках. Зокрема, у Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах. Люди вже повертаються у свої відновлені домівки в будинках на

Теги: #кличко #ремонт #відновлення #будинки

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