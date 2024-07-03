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15:34 03.07.2024

Голова Київської ОВА закликав мобільних операторів вжити заходів і забезпечити безперебійний зв'язок за відсутності світла

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Голова Київської ОВА закликав мобільних операторів вжити заходів і забезпечити безперебійний зв'язок за відсутності світла

У штабі Ради оборони Київської області за участю представників мобільних операторів Vodafone, Київстар і Lifecell відбулося засідання з питання забезпечення жителів регіону мобільним зв'язком навіть за тривалої відсутності електроенергії, повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації.

"Немає світла. Зникає мобільний зв’язок. Такі скарги чую останнім часом від жителів Київщини дуже часто. На засіданні штабу Ради оборони Київської області обговорили цю проблему за участі представників мобільних операторів. Проблема є, її визнають. Визначили кроки, як оперативно виправляти", - сказав Кравченко, якого цитує пресслужба Київської ОВА в середу.

Кравченко зазначив, що є необхідність збільшення кількості генераторів на станціях, які надають зв'язок. "Мобільні оператори запевнили, що вже працюють над цим і найближчим часом збільшать їх кількість. ... Я вже звертав на це увагу, торік ухвалювали відповідне рішення на штабі. Однак мобільні оператори не поспішали його виконувати. Наразі часу немає. Доведеться надолужувати оперативно. Люди мають бути зі зв’язком", - сказав Кравченко.

Він зазначив, що всі базові станції оснащені акумуляторними батареями нового типу, які мають забезпечувати безперебійну роботу мережі протягом кількох годин. Однак у деяких місцях зв'язок після вимкнення світла зникає або одразу, або вже за годину. "Причина – дуже часто ці батареї не встигають перезаряджатися через тривалу відсутність електроенергії. Ще одна проблема – вичерпання ресурсу дії цих батарей. Деякі не витримують навіть 4 годин роботи. Тому мобільні оператори мають надати об’єктивну інформацію щодо термінів роботи акумуляторів, а в разі потреби - їх замінити", - додав начальник ОВА.

Теги: #київська_область #мобільний_звязок

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