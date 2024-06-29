Українські кіберактивісти атакували російські компанії, які підтримують війну

Активісти кіберспільноти BO_Team спільно з фахівцями Головного управління розвідки Міністерства оборони України продовжують атакувати об'єкти на території РФ - знищувати важливі дані й устаткування, паралізовувати роботу і завдавати шкоди, повідомляє пресслужба ГУР МО.

Так, за минулий тиждень українські фахівці знищили понад 100 терабайт даних компанії "OrbitSoft" - розробника програмного забезпечення, який виконував контракти для російської окупаційної армії.

Крім того, було знищено всі дані на 8 серверах компанії Orient Systems - розробника та постачальника обладнання для навігації. Зазначена компанія співпрацювала з російськими виробниками військової техніки, зокрема, БПЛА.

Також було знищено всі дані на 19 серверах інтернет-провайдерів у місті Нижній Новгород - "Лінктелеком НН" і "Аксесс Телеком". Усім абонентам зазначених провайдерів надійшли листи з нагадуванням про неминучу розплату за війну проти України.