Телеком

19:19 29.06.2024

Українські кіберактивісти атакували російські компанії, які підтримують війну

1 хв читати
Українські кіберактивісти атакували російські компанії, які підтримують війну

Активісти кіберспільноти BO_Team спільно з фахівцями Головного управління розвідки Міністерства оборони України продовжують атакувати об'єкти на території РФ - знищувати важливі дані й устаткування, паралізовувати роботу і завдавати шкоди, повідомляє пресслужба ГУР МО.

Так, за минулий тиждень українські фахівці знищили понад 100 терабайт даних компанії "OrbitSoft" - розробника програмного забезпечення, який виконував контракти для російської окупаційної армії.

Крім того, було знищено всі дані на 8 серверах компанії Orient Systems - розробника та постачальника обладнання для навігації. Зазначена компанія співпрацювала з російськими виробниками військової техніки, зокрема, БПЛА.

Також було знищено всі дані на 19 серверах інтернет-провайдерів у місті Нижній Новгород - "Лінктелеком НН" і "Аксесс Телеком". Усім абонентам зазначених провайдерів надійшли листи з нагадуванням про неминучу розплату за війну проти України.

 

 

Теги: #кібератаки #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:06 29.06.2024
Українські кіберактивісти атакували російські компанії, які підтримують війну, – ГУР МО

Українські кіберактивісти атакували російські компанії, які підтримують війну, – ГУР МО

07:11 28.06.2024
Лідери ЄС заявляють про необхідність притягнення керівництва РФ до відповідальності за війну проти України

Лідери ЄС заявляють про необхідність притягнення керівництва РФ до відповідальності за війну проти України

07:00 28.06.2024
Лідери ЄС вважають за необхідне продовжити роботу щодо спрямування доходів від заморожених росактивів Україні – висновки саміту ЄС

Лідери ЄС вважають за необхідне продовжити роботу щодо спрямування доходів від заморожених росактивів Україні – висновки саміту ЄС

21:54 27.06.2024
Україна закликає не дати Росії стерти з лиця землі Часів Яр - посольство

Україна закликає не дати Росії стерти з лиця землі Часів Яр - посольство

21:21 27.06.2024
Окупанти знищують Часів Яр "Солнцепьоками" - Генштаб

Окупанти знищують Часів Яр "Солнцепьоками" - Генштаб

19:23 26.06.2024
ПАРЄ визнала намір РФ знищувати українську культурну спадщину та ідентичність - профільний комітет ВР

ПАРЄ визнала намір РФ знищувати українську культурну спадщину та ідентичність - профільний комітет ВР

16:07 18.06.2024
Глава МВС ФРН попередила про зростаючі загрози в кіберпросторі

Глава МВС ФРН попередила про зростаючі загрози в кіберпросторі

19:16 08.06.2024
Знаємо, що кібератаки будуть, будуємо надійну систему захисту Реєстру збитків - виконавчий директор

Знаємо, що кібератаки будуть, будуємо надійну систему захисту Реєстру збитків - виконавчий директор

19:24 21.05.2024
Почастішали кібератаки на бухгалтерів, можливі шахрайські схеми із системами дистанційного банківського обслуговування

Почастішали кібератаки на бухгалтерів, можливі шахрайські схеми із системами дистанційного банківського обслуговування

20:51 08.05.2024
Низка держструктур Польщі повідомляє про кібератаки хакерів угруповання АРТ28

Низка держструктур Польщі повідомляє про кібератаки хакерів угруповання АРТ28

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кібератака "з'їла" 3% річного зростання "Київстару", програма лояльності обійшлася в 3,6 млрд грн

"Київстар" отримав відмову судів на 15 клопотань і вісім апеляцій щодо арешту активів

monobank зазнав потужної DDoS-атаки

monobank повідомляє про збій у застосунку

МЗС України запустило ШІ для інформування з консульських питань

ОСТАННЄ

У "Дії" можна оновити дані про зареєстроване місце проживання

"Нова пошта" збільшила мережу в Чехії до 5 міст й анонсувала подальше розширення

20% українських IT-фахівців працюють за кордоном - дослідження

Сенс Банк усунув технічний збій

Сенс Банк запевняє про збереження даних і коштів клієнтів, попри збій

Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС

ЄБРР надасть половину суми, яку виділено на фінансування об'єднаної компанії "Датагруп-Воля - lifecell"

NovaPay запустив програму кредитування ФОП-клієнтів ГК NOVA

VEON збільшує інвестиції в Україні до $1 млрд

Бронювати співробітників можна буде через "Дію" вже з липня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА