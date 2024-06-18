Сенс Банк запевняє про збереження даних і коштів клієнтів, попри збій

Персональні дані клієнтів Сенс Банку (Київ), як і їх кошти на рахунках, перебувають у безпеці, команда фінустанови продовжує роботу з усунення технічного збою, повідомляє пресслужба банку у вівторок.

"Протягом останньої доби, починаючи від 17 червня 2024 року, наші клієнти могли стикнутися із затримками чи перебоями у роботі деяких функцій Сенс Банку... Наголошуємо - всі персональні дані, а також кошти клієнтів фізичних осіб, ФОПів (фізосіб-підприємців - ІФ-У) і юридичних осіб надійно захищені та у безпеці", - йдеться в пресрелізі.

Причиною збою стали технічні обставини, які не пов'язані із зовнішніми факторами, уточнюють у Сенсі.

"Фахівці Сенс Банку у цілодобовому режимі працюють над повним відновленням всіх функцій та роблять усе можливе для якнайшвидшого повернення до звичного режиму роботи", - підсумувала пресслужба.

За даними Національного банку України, на 1 травня 2024 року за розміром загальних активів Сенс Банк посідав 8-ме місце (134,63 млрд грн) серед 63 банків, що діяли в країні. Банк увійшов до трійки лідерів за чистим прибутком за 2023 рік: він становив 5,04 млрд грн.