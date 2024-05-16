"Київстар" у I кв.-2024 скоротив дохід на 14,1% у зв'язку з реалізацією масштабної програми лояльності після кібератаки

Дохід найбільшого українського оператора мобільного зв'язку "Київстар" у січні-березні знизився на 14,1% до 7,1 млрд грн у зв'язку з реалізацією масштабної програми лояльності після безпрецедентної кібератаки наприкінці 2023 року, повідомила пресслужба оператора в четвер.

"Загальний дохід компанії в першому кварталі 2024 року зменшився на 14,1% - до 7,1 млрд грн порівняно з показником першого кварталу 2023 року через безпрецедентну кібератаку на мережу "Київстар" у грудні 2023 року. Компанія на знак подяки абонентам за їхню лояльність скасувала для всіх користувачів мобільного та фіксованого зв'язку одну місячну плату за тариф", - повідомила пресслужба "Київстар", уточнивши, що основна сума компенсацій за програмою лояльності була виділена саме в першому кварталі 2024 року.

Показник EBITDA у першому кварталі знизився на 26,3% - до 3,62 млрд грн.

Загальний операційний дохід від надання послуг мобільного зв'язку "Київстар" у зазначений період знизився на 14,9% - до 6,6 млрд грн, дохід від послуг фіксованого зв'язку знизився на 9,5% - до 419 млн грн. Дохід від надання послуг передавання даних впав на 13,3% - до 3,87 млн грн.

Кількість абонентів мобільного зв'язку "Київстар" у першому кварталі 2024 року скоротилася на 1,9% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 23,9 млн, "Домашнього інтернету" - на 1,1%, до 1,1 млн. Водночас кількість абонентів, які використовують мобільний інтернет, зросла на 2,1% - до 17,7 млн, а обсяг використання даних - збільшився на 3,8% до 9,9 Г/байт на абонента.

"Загальна кількість абонентів мобільного зв'язку в першому кварталі 2024 року зменшилася на 1,9% унаслідок впливу чинників війни, як-от міграція населення за межі країни, а також тимчасова окупація низки населених пунктів", - пояснили у пресслужбі "Київстару".

Зазначається, що кількість абонентів 4G "Київстар" у першому кварталі збільшилася на 8,9% - до 14,5 млн. Проникнення 4G зросло на 6,6 п.п. - до 60,6%.

Показник APRU (середній місячний дохід від надання голосових послуг фіксованого зв'язку на одного абонента) скоротився на 12,4% - до 92 грн, показник MOU (середній час голосового спілкування за один місяць для одного користувача) - скоротився на 0,9%, до 549 хвилин.

Капітальні інвестиції "Київстар" у січні-березні зросли на 37,4% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 1,072 млрд грн.

"У першому кварталі 2024 року "Київстар" продовжив реалізацію стратегії "4G всюди" і встановив 170 нових 4G-сайтів, а також модернізував 900 діючих базових станцій для їхньої сумісності зі стандартом LTE", - повідомила пресслужба компанії, зазначивши, що компанія інвестувала у відновлення та розвиток телеком-мережі, посилення енергонезалежності.

У "Київстар" наголосили, що завдяки зусиллям компанії майже 100% телеком-мережі на підконтрольній Україні території працює у звичному режимі, цілодобово забезпечуючи абонентів послугами зв'язку та передачі даних.

Стабільне зростання в першому кварталі продемонстрували нові цифрові бізнеси "Київстар" - кількість абонентів, що користуються послугою Kyivstar TV, збільшилася на 45,3% порівняно з першим кварталом 2023 року. Крім того, кількість користувачів медичного сервісу Helsi збільшилася на 11%, також на 17,3% зросла кількість абонентів, які використовують цифровий сервіс самообслуговування "Мій Київстар".

"У звітному кварталі понад 20 тис. абонентів послуги користувалися навчальним та освітнім контентом, доступ до якого оператор надає без стягування плати", - повідомили в пресслужбі оператора.

"Київстар" у першому кварталі заплатив до держбюджету понад 1 млрд грн податків та інших платежів.

Компанія за окреслений період виділила 10 млн грн для медичного центру "Незламні", запустила освітню ініціативу для дітей, які втратили батьків через війну, виділила для фонду компетентної допомоги армії "Повернись Живим" 50 млн грн на придбання комплексних систем зв'язку для Повітряного командування "Південь".