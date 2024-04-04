monobank запустив оновлену версію мобільного застосунку - "monobank 2.0"

Віртуальний monobank здійснив редизайн мобільного застосунку, запустивши версію "monobank 2.0", повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у четвер.

"Тепер можна відкрити спільну виписку всіх-всіх ваших карток, просто свайпнувши вправо. І не треба кудись натискати, щоб переходити від картки до картки, бо все робиться свайпами. І ще багато деталей (...)", - написав він у телеграм-каналі.

Гороховський уточнив, що оскільки від початку роботи mono в доступі для клієнтів була лише одна картка, дизайн, відповідно, був задуманий під неї. Отже, із розширенням лінійки продуктів виникла потреба оновити програму.

Крім цього, версія "monobank 2.0" надає користувачам можливість самостійно вибрати, коли саме імплементувати оновлений дизайн програми.

"Ми ж розуміємо, що будь-які зміни провокують вал критики. Тому потім можна перейти до старого дизайну за подібною ж кнопкою в "Ще". Але всі нові речі будемо в подальшому робити лише в новому дизайні", - резюмував Гороховський.