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15:07 14.03.2024

"Укрпошта" та DHL Global Match оголосили про партнерство в перевезеннях до Північної Америки та Океанії

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"Укрпошта" та DHL Global Match оголосили про партнерство в перевезеннях до Північної Америки та Океанії

АТ "Укрпошта" та DHL Global Match (Велика Британія), спеціалізований підрозділ найбільшого у світі поштового та логістичного концерну DHL Deutsche Post, оголосили про партнерство у сфері транспортних послуг та перевезення поштових відправлень, повідомила пресслужба "Укрпошти" в четвер.

"Партнерство з DHL Global Match - це частина стратегії компанії з розширення експортних маршрутів. Закрите небо, постійні обстріли та блокади кордонів є викликом для "Укрпошти", - зазначив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Згідно з повідомленням, співпраця поштових компаній охоплює такі країни, як США, Канада, Австралія, а в перспективі - країни Азії з подальшими планами розширення.

В "Укрпошті" вважають, що така співпраця забезпечить українським підприємцям більшу впевненість у стабільних термінах доставки, адже DHL Global Match оперує і власним флотом літаків DHL Aviation, і використовує партнерські авіалінії для виконання замовлень.

За словами Смілянського, у січні 2024 року 90% відправлень "Укрпошти" з будь-якої з 27 тис. точок обслуговування прибували до США в термін від 7 до 14 днів.

DHL Global Match (UK) Limited надає послуги консолідації та розповсюдження міжнародної пошти в понад 170 пунктах призначення в усьому світі з використанням автомобільного та повітряного транспорту, застосовуючи ресурси, досвід і купівельну спроможність Deutsche Post DHL Group.

"Укрпошта" забезпечує доставку відправлень з України до 190 країн-членів Всесвітнього поштового союзу. За даними компанії, у 2023 році вона перевезла понад 3,5 млн кг відправлень від українських експортерів, допомагаючи їм організувати продаж товарів за кордоном.

Теги: #укрпошта #dhl

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