SpaceX вивела на орбіту 22 інтернет-супутники Starlink

Ракета-носій Falcon 9 вивела на орбіту чергову партію з 22 мінісупутників для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, повідомила компанія-розробник SpaceX.

“Виведення супутників Starlink підтверджено”, - ідеться в повідомленні.

Запуск ракети було здійснено зі стартового майданчика SLC-4E на базі американських Космічних сил Ванденберг у Каліфорнії в п’ятницю о 16:34 за часом Тихоокеанського узбережжя США (у суботу о 02:34 за Києвом). Приблизно через годину супутники були виведені на орбіту.

SpaceX вивела на орбіту вже понад 5,8 тис. таких супутників. Частина з них вийшла з ладу або зійшла з орбіти. Понад 5,4 тис. апаратів перебувають на орбіті в робочому стані.

У рамках запуску перший багаторазовий ступінь ракети-носія, який використовували в 14-й раз, після відокремлення здійснив керовану вертикальну посадку на морську платформу-дрон Of Course I Still Love You, розташовану в Тихому океані.

Компанія SpaceX є найбільшим супутниковим оператором у світі. Інтернет-мережа Starlink доступна користувачам у 70 країнах, зокрема в Північній і Південній Америці, Європі, Азії, Африці та Австралії. За даними Пентагону, послугами цих супутників також активно користуються американські військові.