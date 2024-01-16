Google у 2024 р. надасть уряду України 5 тис. ключів безпеки

Компанія Google, продовжуючи підтримку кібербезпеки, у 2024 році надасть уряду України 5 тис. ключів безпеки, повідомляють у пресрелізі Google у вівторок.

"На Всесвітньому економічному форумі в Давосі Google представила візію для безпечної державної цифровізації та підтвердила, що у 2024 році продовжуватиме підтримувати кібербезпеку уряду України та зусилля щодо зміцнення онлайн-безпеки в Україні", - ідеться в повідомленні Google із посиланням на директора з питань взаємодії з органами державної влади Google Україна Олега Якимчука.

Як зазначено, "Google продовжує надавати підтримку цифровій трансформації України через різні ініціативи. Одна з ключових ініціатив - надання 5000 ключів безпеки державним службовцям".

Як наголошується, "ці пристрої замінюють традиційні паролі фізичною перевіркою, що значно посилює безпеку облікових записів. Цей крок допоможе захистити критичні операції та зміцнити довіру та безпеку громадян".

"Крім надання ключів безпеки, Google також планує запровадити програми навчання та тренінги, щоб допомогти українським урядовцям зрозуміти, як використати весь потенціал цих пристроїв. За допомогою навчальних матеріалів, інструкцій та тренінгів держслужбовці отримують знання та навички, необхідні для захисту своїх облікових записів. Крім того, Google та український уряд співпрацюватимуть над спільними семінарами з кібербезпеки, щоб обмінюватися передовим досвідом і розробляти нові стратегії для захисту даних", - інформує Google.

Як повідомляється, також Google провела в Google House у Давосі круглий стіл високого рівня для підтримки динаміки цифрової трансформації України. Ця дискусія зібрала провідних експертів у Давосі та мала на меті допомогти прискорити інноваційну стратегію України, продемонструвати новаторський підхід країни до цифрової трансформації та сформувати майбутнє, яке ґрунтуватиметься на співпраці та прогресі.

Під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі відвідувачі Google House мають можливість ознайомитися з віртуальною виставкою "Україна поруч" на платформі Google Arts & Culture. Ця виставка також надає основу для обговорення та подальшого впровадження проєктів у культурній і технологічній сферах в Україні.