"НоваПей Кредит" планує запустити вторинний ринок своїх облігацій через договори РЕПО

ТОВ "НоваПей Кредит", яке розмістило цього року дебютний і ще два публічних випуски відсоткових облігацій номінальним обсягом по 100 млн грн кожний та оголосило ще про три такі випуски, планує запустити частину з них на вторинний ринок, використовуючи договори РЕПО, повідомив фінансовий директор материнської компанії NovaPay Ігор Приходько.

"Ми створили конструкцію договорів зворотного викупу. Тобто, коли ви купуєте облігацію і одразу фіксуєте дату зворотного викупу та його ціну. Завдяки цьому механізму клієнт може вирішити, на який термін вкладати гроші", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, компанія обрала публічні випуски, оскільки розраховує на велику кількість клієнтів - і уже наявних, і тих, яких ще залучатиме, і великий обіг облігацій.

"Ми очікуємо, що клієнтська база буде дуже диференційована, а середній тикет буде невеликий. Ви, як клієнт, самі обиратимете термін, і залежно від цього отримуватимете дохідність. Тобто ви зможете купити облігацію на місяць, два, три або на 12 місяців", - прогнозує Приходько.

За його словами, це глобальна відмінність від класичного випуску корпоративних облігацій, коли йдеться, наприклад, про оферти або зміни купонного доходу, тож у дебютному випуску виплату відсотків передбачено наприкінці терміну обігу.

"Така конструкція випуску дала нам змогу після технічного розміщення вийти на вторинний ринок і запропонувати саме такий механізм для клієнтів: на будь-який строк і відповідно до строку отримання дохідності. Це зручно і привабливо для клієнта, адже дохідність корелює з банківським ринком", - пояснив фінансовий директор.

Він додав, що це дає можливість швидко реагувати на зміну ринку і в будь-який час змінювати прибутковість залежно від строків, і навів як приклад банки з їхньою лінійкою депозитних продуктів, структурованих за строками розміщення з можливістю зміни ставки залежно від умов на ринку.

Приходько також повідомив, що компанія свідомо відмовилася від андеррайтингу, оскільки випуск облігацій орієнтований не на інституційних інвесторів, а на фізичних і юридичних осіб, клієнтів "Нової пошти" і клієнтів "НоваПей".

Він уточнив, що можливість здійснювати такі операції в мобільному застосунку буде пізніше, а поки що всі процеси відпрацьовує в ручному режимі підрозділ продажу фінансових продуктів, щоб переконатися, що все працює досконало.

Приходько додав, що у "НоваПей Кредит" є декілька партнерів і декілька різних технологій продажу, які вона випробовує: наприклад, з однією компанією тестується продаж через біржу, а з іншою - поза біржею.

"Далі подивимося, де краще, яка технологія працює простіше, якісніше, швидше, і на ній зупинимося", - пояснив фіндиректор, відзначивши ризики сервісних компаній, таких як біржа, у цих ланцюгах і необхідність побудувати безвідмовний механізм.

За його словами, наразі кредитний портфель, який уже сформовано в "НоваПей Кредит", фактично фондується за рахунок статутного капіталу, який було збільшено на 120 млн грн у першому кварталі - до 175 млн грн за рахунок наданого NovaPay прибутку.

У компанії уточнили, що облігації серії "А" (зареєстровані у квітні 2023 року) позиціонуються і для приватних інвесторів, серії "В" (червень-2023) - для приватних інвесторів із публічною пропозицією, серії "С" (вересень-2023) - для інституційних інвесторів. Загалом продано облігацій на 130 млн грн, а загальна кількість клієнтів перевищила 100 осіб, це переважно працівники та клієнти NovaPay і всієї групи компаній "Нова пошта". У заявлених планах - серії облігацій "D", "E" і "F" по 100 млн грн кожна.

Серія "C" має термін обігу два роки замість трьох років у двох попередніх випусках, і виплату купона щокварталу, тоді як у випусках "A" і "B" виплату відсотків передбачено наприкінці обігу.

Відсоткову ставку облігацій серії "C" визначено на рівні 20% річних, як і в попередніх серіях, однак тільки на перший рік обігу, тоді як на другий рік її буде визначено додатково з наданням права власникам пред'явити облігації до обов'язкового викупу.

Приходько також пояснив, що "НоваПей Кредит" випускає власні облігації, окремо від "Нової пошти", тому що вони мають різну ціль за напрямом отриманих коштів: кошти від облігацій, які розміщує група, інвестують у розвиток інфраструктури, тоді як облігації "НоваПей Кредит" фондуватимуть зростання кредитного портфеля.

"Тобто, це цільовий інструмент, за рахунок якого ми залучатимемо кошти для видачі кредитів. Тому логічно, що ми це робимо, адже саме ми управлятимемо цим портфелем і будуватимемо систему продажу, підтримки клієнтів", - зазначив фіндиректор.

Він уточнив, що кредитний напрям працює в групі з 2018 року, але раніше це були "внутрішні" кредити - на підтримку партнерів-перевізників "Нової пошти", а також партнерів-франчайзі.

"З осені минулого року ми вирушили у відкритий ринок - з "Посилкою в кредит" для клієнтів "Нової пошти". Наступний продукт, над яким працюємо, - кредитна картка. І за рахунок бази клієнтів, яким ми пропонуватимемо відкрити рахунок і випустити платіжну картку, зростатиме кредитний портфель "НоваПей Кредит", - повідомив Приходько.

Він додав, що випусків облігацій на цей рік буде достатньо, але компанія наразі працює і над іншими інструментами, які зможуть забезпечити фондування, тому що законодавство змінюється швидко.

Згідно зі звітом за дев'ять місяців, на кінець вересня на балансі "НоваПей Кредит" значилися зобов'язання за облігаціями серій "A" і "C" на суму відповідно 92,09 млн грн (за договорами РЕПО) і 100 млн грн. Уточнювалося, що після розміщення облігацій серій "A" і "B" компанія повністю викупила їх, тоді як облігації серії "С" викупила пов'язана компанія. Облігації серії "A" далі продавалися за договорами РЕПО, тоді як облігації серії "B" продаватимуться за договорами РЕПО з 10 листопада.

Компанія завершила дев'ять місяців 2023 року з чистим прибутком 29,88 млн грн, тоді як аналогічний період 2022 року - з чистим збитком 4,97 млн грн. Її виручка зросла втричі - до 58,02 млн грн.

Зазначається, що товариство присутнє в більш ніж 3,6 тис. пунктах надання фінансових послуг. Власником компанії з часткою 100% залишається ТОВ "НоваПей", а бенефіціарами - власники групи компаній "Нова пошта" Вячеслав Климов і Володимир Поперешнюк.