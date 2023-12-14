Ми очікуємо великого обігу облігацій - фіндиректор NovaPay про облігації "НоваПей Кредит"

Текст: Дмитро Кошовий

ТОВ "НоваПей Кредит", яке розмістило цьогоріч дебютний і ще два публічні випуски відсоткових облігацій по 100 млн грн кожен й оголосило ще про три такі випуски, планує запустити частину з них на вторинний ринок, використовуючи договори-РЕПО.

Більш детально про ці та інші плани компанії агентству "Інтерфакс-Україна" в інтерв'ю розповів Ігор Приходько - фінансовий директор компанії NovaPay, яка є 100% власником "НоваПей Кредит".

Облігації серії "А" (зареєстровані у квітні 2023 року) компанія позиціонує як для приватних інвесторів, серії "В" (червень-2023) - для приватних інвесторів з публічною пропозицією, серії "С" (вересень-2023) - для інституційних інвесторів. Загалом продано облігацій на 130 млн грн, а загальна кількість клієнтів перевищила 100 осіб, це переважно працівники та клієнти NovaPay і всієї групи компаній "Нова пошта". У заявлених планах - серії облігацій "D", "E" і "F" по 100 млн грн кожна.

Серія "C" має термін обігу два роки замість трьох років у двох попередніх випусках і виплату купона щокварталу, тоді як у випусках "A" і "B" виплату відсотків передбачено наприкінці обігу.

Відсоткову ставку облігацій серії "C" визначено на рівні 20% річних, як і в попередніх серіях, однак лише на перший рік обігу, тоді як на другий рік її буде визначено додатково з наданням права утримувачам пред'явити облігації до обов'язкового викупу.

-- Давайте розпочнемо трохи з пояснення про структуру компанії. Яке місце та головні завдання NovaPay в групі компаній Нової пошти та місце кредитного бізнесу в NovaPay?

-- NovaPay входить до групи компаній Нової пошти, і наше основне завдання – надавати фінансові послуги як Новій пошті та її клієнтам, так і українцям, і бізнесу загалом.

Декілька років тому ми розпочали свій вихід за рамки Нової пошти і стали надавати фінансові послуги, не пов'язані з логістикою. Так, у нас працює декілька напрямів бізнесу, які відрізняються за профілем і продуктами. Окрім платіжного сервісу NovaPay, є ще кредитний бізнес, який зареєстрований як НоваПей Кредит. Так легше з точки зору структурування фінансових напрямків роботи. Платіжний бізнес – це окрема ліцензія. Із кредитним бізнесом так само - це окрема ліцензія, і нема перетинів.

Усі ці напрямки роботи працюють в рамках єдиної стратегії. Вона полягає в розвитку в Україні і в Європі, як це і робить Нова пошта. Цілі - амбітні. Плануємо, що у 2025-му році ми будемо мати вже 3 млн постійних клієнтів, будемо вести їхні рахунки, надавати платіжні послуги, картки та кредитувати. І це стосується не тільки приватних клієнтів, а й бізнесу.

-- Що вже зроблено в напрямі бізнесу, який напряму не пов'язаний з логістичним бізнесом Нової пошти?

-- NovaPay отримав розширену ліцензію НБУ, яка дозволяє відкривати рахунки та емітувати картки. Очікуємо, що наприкінці цього – на початку наступного року ми вийдемо на ринок і почнемо активно залучати клієнтів. І ось це вже можна буде назвати першим впевненим кроком виходу за рамки Нової пошти.

-- Ваш прогноз стрибка фінансових результатів, який викладено в проспекті емісії облігацій, пов'язаний якраз із цими планами? Нагадаю, що чистий процентний дохід, за проспектом, має зрости зі 127 млн грн цього року до 532 млн грн наступного та майже 1 млрд грн 2025-го, а чистий прибуток відповідно з 27 млн грн до 242 млн грн та 412 млн грн.

-- Переважно так.

-- А щодо поточних послуг, пов'язаних із Новою поштою, там ще залишається потенціал для зростання?

-- Так, там теж є достатньо великий потенціал для росту. Нова пошта – це яскравий приклад компанії, де за рахунок того, що розвивається кожен її учасник, зростає система в цілому. Наприклад, у нас велика кількість корпоративних клієнтів, так званий e-com сегмент. Є можливість кредитування їх для того, щоб в них з'являлися обігові кошти та зростав обіг, тим самим, в них буде зростати бізнес, а цей бізнес буде сприяти зростанню Нової пошти, а логістика буде сприяти розвитку фінансових послуг. Це про внутрішнє зростання. Але зовнішнє можливе тільки за рахунок того, що ми виходимо на відкритий фінансовий ринок, до чого довго готувалися.

-- І останнє питання перед тим, як ми перейдемо вже безпосередньо до випуску облігацій. Якою є динаміка вашого бізнесу за останній рік?

-- У лютому минулого року почалася повномасштабна війна, березень 2022 був практично відсутній на фінансовому дашборді, тому ви бачите такі високі показники у порівнянні. Наразі я б не казав, що відбуваються настільки разючі зміни, скоріше, ситуація не стає гіршою, а стала стабільною. Зростання буде, тому що у будь-якому разі бізнес в Україні продовжує працювати і, як на мене, вже пристосувався до нових умов. Але ми на це дуже обережно дивимося.

-- Тоді переходимо до запитань, які стосуються випусків облігацій. Чому було прийнято рішення випускати облігації саме в рамках NovaPay, через "НоваПей Кредит"? Бо материнська Нова пошта теж активна на цьому ринку: з початку року вона вже розмістила два випуски облігацій на загальну суму 1,6 млрд грн.

-- У нас різні цілі щодо спрямування отриманих коштів. Облігації, які розміщує група, – це ресурс, який інвестується в розвиток інфраструктури. Наші облігації будуть фондувати зростання кредитного портфелю. Тобто це цільовий інструмент, за рахунок якого ми будемо залучати кошти для видачі кредитів. Тому логічно, що ми це робимо, адже саме ми керуватимемо цим портфелем і будуватимемо систему продажів, підтримки клієнтів.

-- А чому емітент саме "НоваПей Кредит", а не ТОВ “НоваПей”? Авжеж NovaPay відоміша, більша за виручкою, прибутками, мабуть, з менш ризикованим бізнесом. Зрозуміло, що одна група, але у професійного інвестора до NovaPay довіра до облігацій могла б бути більшою.

-- По-перше, ми говоримо про групу компаній Нова пошта. До її складу входить фінансова компанія NovaPay, а під нею як окремий напрямок бізнесу є "НоваПей Кредит". На наш погляд, для клієнта не так важливо, хто випустить ці папери, бо все це - Нова пошта та NovaPay.

По-друге, кожна компанія має займатися тим, на чому вона спеціалізується.

-- У першому кварталі статутний капітал "НоваПей Кредит" було збільшено на 120 млн грн. З якою метою?

-- Так, ми збільшили статутний капітал компанії, наразі він близько 200 млн грн. Це теж сигнал для клієнтів, що ми будуємо потужну компанію. Додам, що це не новий бізнес, тому що кредитний напрям працює в групі ще з 2018 року. Але раніше це були "внутрішні" кредити - ми підтримували партнерів-перевізників Нової пошти, допомагали їм купувати транспортні засоби, оновлювати автопарк. Ми також кредитували партнерів-франчайзі, щоб вони могли будувати мережу та надавали кредити своїм співробітникам.

З осені минулого року ми пішли у відкритий ринок – із Посилкою в кредит для клієнтів Нової пошти. Наступний продукт, над яким працюємо, - кредитна картка. І за рахунок бази клієнтів, яким ми будемо пропонувати відкрити рахунок і випустити платіжну картку, буде зростати кредитний портфель "НоваПей Кредит".

-- Невелике уточнення. Колись існувало обмеження випуску облігацій в залежності від розміру статутного капіталу. Воно зберігається?

-- Так, граничний розмір – три капітали. Далі є ще можливості залучення під гарантію. Але коректно говорити про власний капітал, який постійно зростає за рахунок прибутку.

-- Тобто збільшення статутного капіталу дає вам потенціал для нарощування випусків облігацій?

-- Саме так. Але на цей рік цього буде достатньо. Зараз ми ще працюємо над іншими інструментами, які зможуть забезпечити фондування. Будемо дивитися, бо законодавство змінюється швидко.

-- Чому ви обрали публічний випуск? Таких емітентів на ринку менше десятка, бо це додаткові витрати - і часу, і грошей?

-- Є певні нормативні обмеження: якщо компанія розраховує на кількість інвесторів більше, ніж 150, то випуск має бути публічним. У нас саме такі плани. По-перше, в нас розрахунок на те, що буде велика кількість клієнтів – тих, що вже маємо, і тих, яких ще залучатимемо. По-друге, ми очікуємо, що клієнтська база буде дуже диференційована, а середній тікет буде невеликий. Ви як клієнт самі обиратимете строк, і в залежності від цього будете отримувати дохідність. Тобто ви зможете купити облігацію на місяць, на два, на три або на 12 місяців. По-третє, ми очікуємо великий обіг облігацій. Саме тому ми обрали випуск із публічною пропозицією.

З точки зору витрат і підготовки пакету документів, для нас не було великої різниці між закритим і відкритим випуском. А от з точки зору подальшого адміністрування – скоріше, різниця буде, бо публічний випуск передбачає постійний контакт із власниками облігацій, їхнє інформування про все, що змінюється в компанії. Так, це процес не простий, але ми його вже побудували, і він має працювати чітко і швидко.

Наразі ми розуміємо, що попит серед інвесторів є та буде зростати.

-- Коли ви кажете про те, що інвестори зможуть купувати облігації на місяць, на два, це передбачає, що є якась оферта, або хтось на вторинному ринку тримає ціну викупу? Чи є вже якісь маркет-мейкери, або попередні домовленості з ними?

-- Ні, ми свідомо відмовились від андерайтингу. Бо послуги андерайтера полягають у тому, що він допомагає здійснити випуск і далі його розмістити. При цьому, як правило, андерайтери викуповують якусь частку цих облігацій. Але в нас логіка в іншому: ці облігації не для таких клієнтів.

Ми дуже чітко визначилися з групою клієнтів, на яких орієнтований наш випуск облігацій. Якщо говорити про серію А і В, то це не банки, не фонди, не інвестиційні компанії, а це фізичні особи або юридичні особи, клієнти Нової пошти та наші клієнти.

-- А яким тоді чином власник може продати облігацію через місяць, через два або через 12? Тобто, ви будете викуповувати чи тримати ціну?

-- Так, компанія буде викуповувати. Ми зробили конструкцію договорів зворотного викупу. Тобто коли ви купуєте облігацію і зразу фіксуєте дату зворотного викупу і його ціну. Завдяки цьому механізму клієнт може сам вирішити, на який строк вкладати гроші.

Це глобальна відмінність від класичного випуску корпоративних облігацій, коли йдеться, наприклад, про оферти або зміни купонного доходу. Ми у випуску свідомо поставили оферту в кінці трирічного строку обігу і виплату відсотків також в кінці строку. І така конструкція випуску дала нам можливість після технічного розміщення вийти на вторинний ринок і запропонувати саме таку механіку для клієнтів: на будь-який строк і відповідно до строку - отримання дохідності. Це зручно і привабливо для клієнта, адже доходність корелює з банківським ринком.

Це дає нам можливість дуже швидко реагувати на зміну ринку і у будь-який час змінювати доходність, в залежності від строків. Тобто, по суті, як банки роблять: у них є лінійка депозитних продуктів, яка структурована по строках розміщення, і коли на ринку щось змінюється, банк змінює ставки.

-- Ви сказали, що розраховуєте на доволі великий обіг. Це буде десь на біржі або у вашому мобільному застосунку? В ньому можна буде купувати, продавати ці облігації?

-- Так, але це буде пізніше. Наразі поки ми всі процеси в ручному режимі відпрацьовуємо, щоб переконатись, що все працює досконало. Продажем займається наш підрозділ продажів фінансових продуктів. Він формує весь пакет документів, який повинен підписати клієнт, проводить його "онбордінг". Тобто клієнтам не треба витрачати багато часу на паперові питання. А потім все перейде в мобільний додаток.

-- І це через біржу? Бо ви ж не торговець цінними паперами, напряму не можете?

-- У нас є декілька партнерів і декілька різних технологій продажів, які ми випробовуємо. Наприклад, з однією компанією ми тестуємо продаж через біржу, а з іншою - поза біржею. Далі подивимось, де краще, яка технологія працює простіше, якісніше, швидше, і на ній зупинимося. Бо в цих ланцюжках є сервісні компанії, які ми не контролюємо з точки зору управління процесами. Наприклад, біржа – це сервісна компанія для нашого процесу, на біржу ми не маємо ніякого впливу. Звісно, ми сподіваємось, що все працюватиме злагоджено, бо наше завдання – побудувати механізм, який буде безвідмовний з точки зору підтримки процесу.

-- Які у вас до сьогодні були джерела фондування, або які ще альтернативи ви розглядали, наскільки вони дорожчі/дешевші за облігації?

-- Наразі той кредитний портфель, який ми вже сформували в НоваПей Кредит, фактично фондується за рахунок статутного капіталу. Тобто це прибуток NovaPay, який вона надала "НоваПей Кредит" у вигляді капіталу. Але власний капітал - це найбільш дороге джерело фондування, яке завжди дорожче, ніж кошти з ринку.

-- Останнє питання, про Нацкомісію з цінних паперів та фондового ринку. Це для вас був перший досвід спілкування з цим регулятором? Які враження?

- Так, це був перший досвід, і все було дуже якісно з їхньої сторони відпрацьовано. Маю надію, що він не останній, наші корпоративні облігації користуватимуться попитом, і нові випуски не змусять себе чекати.