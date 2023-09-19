Телеком

17:01 19.09.2023

"Укртелеком" впровадив технологію динамічного ID, незалежного від third-party cookies

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"Укртелеком" впровадив технологію динамічного ID, незалежного від third-party cookies

Найбільший в Україні фіксований оператор "Укртелеком" впровадив технологію роботи з даними користувачів в онлайн-середовищі Onion ID компанії myGaru, повідомила пресслужба оператора у вівторок.

Згідно з повідомленням, принцип роботи зазначеної технології полягає в динамічному ID із контрольованим доступом і криптографічним захистом, побудований на базі, незалежній від third-party cookies.

"Завдяки партнерству з myGaru, яке було запущене на нашій інфраструктурі перше у світі, "Укртелеком" зможе зробити свій внесок у безпеку персональних даних користувачів в українському інтернет-просторі", - сказав заступник генерального директора із комерційних питань "Укртелекому" Ігор Яремчук, якого цитує пресслужба.

За його словами, Onion ID сприятиме розвитку телеком-ринку України, адже вона пропонує альтернативу підірваній регуляторами монополії глобальних гравців і надасть змогу українським інтернет-провайдерам отримувати додатковий дохід.

В "Укртелекомі" нагадали, що європейські регулятори вимагають від Google заблокувати використання third-party cookies у браузері Chrome. Це означає, що основний спосіб ідентифікації користувачів і збору інформації у 2024 році буде недоступним для рекламодавців і контент-мейкерів (медіа, сайти, ігрові платформи тощо).

Раніше, 2020 року, компанія Apple вже заблокувала використання third-party cookies у браузері Safari. Те саме зробив і інший популярний браузер Mozilla FireFox.

Third-party cookies - це файли-ідентифікатори, які зберігає в браузері користувача третя сторона. Тобто не веб-сайт, на якому перебуває користувач, а різні сервіси та рекламні системи, що присутні на сторінці сайту. Ці файли cookie використовуються для аналітики даних і налаштування рекламних кампаній в інтернеті.

Як повідомлялося, у січні-червні 2023 року "Укртелеком" отримав прибуток EBITDA понад 700 млн грн, його рентабельність за EBITDA зросла до 27,8%.

Теги: #укртелеком #mygaru #onion_id

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