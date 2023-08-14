Кількість авторизованих економічних операторів подвоїлася за рахунок "Нова пошта Глобал" і "Стальканат"

"Нова пошта Глобал", частина групи компаній "Нова пошта", і ПрАТ "Стальканат" отримали статус авторизованого економічного оператора (АЕО) в Україні.

Як повідомила Державна митна служба України на сайті в понеділок, на сьогодні в Україні вже є чотири підприємства зі статусом АЕО.

Згідно з релізом, статус АЕО надає компаніям можливість користуватися перевагами та спрощеннями під час митного оформлення.

Уточнюється, що зі статусом АЕО, зокрема, підприємство може отримати спрощене декларування, а також економію часу та коштів за рахунок більш швидкого процесу переміщення товарів через митний кордон. Зокрема, йдеться про першочергове проходження митних формальностей, використання спеціальних смуг, незаїзд на термінал, зниження ризиків у системі митного оформлення (наприклад, щодо контролю класифікації товарів, митної вартості тощо) та права самостійно накладати пломби на транспортні засоби.

Як повідомлялося, у березні 2021 року першим підприємством, яке отримало авторизацію АЕО, стало публічне акціонерне товариство "Джей Ті Інтернешнл Україна" (Кременчук Полтавської обл.). Потім у середині липня цього року статус АЕО отримало ТОВ "Епіцентр К".

"Стальканат" - один із найбільших виробників сталевих канатів і арматурних пасом у Східній Європі, лідер виробництва метизної продукції в Україні.

"Нова пошта Глобал" входить до складу ГК "Нова пошта" і займається розвитком міжнародної партнерської мережі, щоб надавати клієнтам послуги з експрес-доставки не тільки в Україні, а й за кордоном.