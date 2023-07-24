Meta запустила можливість створення WhatsApp-каналів в Україні

Американська Meta Platforms Inc. запустила в Україні можливість створення каналів в додатку WhatsApp, повідомила прес-служба Meta Warsaw агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

"Україна увійшла в список країн, які зможуть першими тестувати канали Whatsapp та користуватися новими функціями месенджера. Це дозволить створювати та генерувати контент на перевіреному та безпечному майданчику, а також об’єднати український інформаційний простір і вийти на новий рівень комунікації державних інституцій, лідерів думок та медіа" — зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Згідно з повідомленням, канали відображатимуться окремо від приватних чатів користувачів у вкладці "Оновлення". В компанії також зазначили, що канали WhatsApp мають надійний захист персональної інформації, а їх історія зберігатиметься на серверах WhatsApp протягом 30 днів.

Водночас, щоб зберегти контроль та свободу вибору за користувачами, адміністратори не зможуть додавати підписників на свій канал. Крім того, в адміністраторів також буде можливість блокувати створення знімків екрана й пересилання повідомлень із каналу.

"Канали - це інструмент для односторонньої розсилки, за допомогою якого адміністратори можуть надсилати текст, фото, відео, наклейки та опитування",- зазначається в повідомленні Meta.

Як повідомлялось, 8 червня, Meta вперше оголосила про появу каналів у WhatsApp та розпочала етап тестування, запустивши канали у Колумбії та Сінгапурі разом із місцевими партнерами.

Запуск WhatsApp каналів в Україні відбувся у співпраці з Президентом України Володимиром Зеленським, першою леді України Оленою Зеленською, Міністерством цифрової трансформації України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, платформами Ukraine.ua та UNITED24, а також громадськими організаціями.