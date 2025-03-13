WhatsApp розсилка - зручний спосіб комунікації з клієнтами

Останні дослідження говорять про те, що понад 60% населення планети користується месенджерами, адже завдяки поширенню інтернету такий спосіб спілкування став дуже зручним. Такі функції WhatsApp, як відеоповідомлення, пересилання фотографій чи музики приваблює мільярди користувачів. Звісно, такі можливості додатка не могли залишитися непоміченими. І тому розсилки для бізнесу стали важливим інструментом маркетингової стратегії.

Три причини використовувати розсилку в WhatsApp

Перша причина — ефективна взаємодія з клієнтами. Адже можна використовувати не лише текст, але й:

музику;

фото;

анімацію;

короткі відео;

емодзі;

активні посилання;

кнопки для голосування тощо.

Користувачі охоче взаємодіють із бізнесом, активніше цікавляться новими товарами та послугами.

Автоматизовані розсилки WhatsApp для бізнесу — ще одна причина використання популярного месенджера. Клієнт отримує персональні знижки, нагадування про невикористані бонуси, привітання зі святами. Це також сприяє формуванню лояльності.

Важливим є і збір статистики для слідкування за ефективністю рекламної кампанії. Завдяки сервісу AlphaSMS можна не тільки розсилати повідомлення своїй базі клієнтів по Україні та за її межами, але й використовувати аналітичні інструменти. Замовник послуг отримує повну інформацію про кількість надісланих, доставлених чи відкритих повідомлень, переходів за посиланнями тощо.

Зручний сервіс для роботи з клієнтською базою

AlphaSMS пропонує зручний електронний кабінет, за допомогою якого клієнти мають змогу проводити ефективну розсилку: СМС, повідомлень у Вайбері, WhatsApp, електронній пошті.

Завдяки можливостям сервісу можна повідомити клієнтів про розпродажі, персональні знижки, оновлення товарів, надання нових послуг, зміни в роботі, відкриття нових торгових точок та багато іншого.

Масова розсилка — вигідна інвестиція, яка дає свої перші плоди дуже швидко. Сервіс AlphaSMS пропонує цікаві тарифи для різних видів бізнесу. Тож можна вибрати пакет відповідно до фінансових можливостей.